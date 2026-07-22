La Regione Campania e Legambiente hanno formalmente siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di intensificare la lotta contro l'abusivismo edilizio su tutto il territorio regionale. L'accordo, reso pubblico il 22 luglio 2026, stabilisce una fondamentale collaborazione tra l'ente regionale e la prestigiosa associazione ambientalista. Questa partnership è finalizzata al monitoraggio costante e alla prevenzione efficace degli illeciti edilizi, con la chiara missione di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio unico della Campania.

Il protocollo definisce l'implementazione di strumenti di controllo avanzati e la condivisione sistematica di dati e segnalazioni tra la Regione e Legambiente.

Tale approccio mira a identificare con tempestività i fenomeni di abusivismo e a promuovere azioni di contrasto sempre più efficaci. L'intesa prevede inoltre l'organizzazione di momenti dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione, rivolti sia ai cittadini che agli amministratori locali, per accrescere la consapevolezza sui rischi e le gravi conseguenze derivanti dall'abusivismo edilizio.

La strategia congiunta contro l'abusivismo

L'intesa tra le due parti prevede la realizzazione di attività congiunte di monitoraggio del territorio, avvalendosi anche di tecnologie innovative e sistemi di rilevamento all'avanguardia. La Regione Campania si impegna a mettere a disposizione le proprie banche dati e le competenze tecniche specialistiche, mentre Legambiente contribuirà con la propria vasta esperienza maturata nel settore della tutela ambientale e della promozione della legalità.

L'accordo si propone, inoltre, di rafforzare la collaborazione con le amministrazioni comunali e con le forze dell'ordine, al fine di rendere ancora più incisive le azioni di prevenzione e di repressione degli illeciti sul territorio campano.

L'impegno di Legambiente per la legalità ambientale

Legambiente, associazione ambientalista italiana attiva dal 1980, si dedica con passione alla difesa dell'ambiente, alla promozione della legalità e alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche cruciali legate alla sostenibilità. L'organizzazione opera attivamente su tutto il territorio nazionale, promuovendo campagne di monitoraggio, iniziative di educazione ambientale e interventi concreti per la salvaguardia del patrimonio naturale e urbano.

La collaborazione con la Regione Campania rappresenta un ulteriore, significativo passo avanti nella strategia di contrasto all'abusivismo edilizio, un fenomeno che incide negativamente sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei cittadini, compromettendo il futuro del territorio.