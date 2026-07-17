Un bilancio allarmante quello diffuso da Coldiretti Puglia, che rivela come ben 972 ettari di terreno siano stati inghiottiti dalle fiamme tra il 1° giugno e il 13 luglio 2026. Gli incendi, divampati in diverse aree della regione, hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione e preoccupazione. L'associazione ha evidenziato come le fiamme abbiano interessato in modo preponderante le zone agricole e boschive, causando danni di notevole entità sia alle coltivazioni che al patrimonio forestale locale.

L'impatto degli incendi e le aree più colpite

Le segnalazioni di Coldiretti Puglia indicano che gli incendi si sono verificati in numerose province del territorio, con una particolare e preoccupante incidenza nelle aree rurali. La combinazione di alte temperature e la prolungata siccità ha creato un ambiente estremamente favorevole alla rapida propagazione dei roghi, aggravando una situazione già critica per gli agricoltori e le comunità locali. La perdita di quasi mille ettari di terreno, precisamente 972 ettari, rappresenta un colpo significativo per l'intera economia agricola regionale e per la delicata tutela dell'ambiente. Questo scenario evidenzia la vulnerabilità del territorio pugliese di fronte agli eventi climatici e la necessità di interventi mirati per la sua salvaguardia.

L'appello di Coldiretti per la prevenzione e il sostegno

Di fronte a questa emergenza, Coldiretti Puglia ha lanciato un accorato appello alle istituzioni, sollecitando l'adozione di misure urgenti e concrete. L'obiettivo primario è prevenire ulteriori e devastanti incendi e fornire un sostegno efficace alle aziende agricole che hanno subito perdite ingenti. L'associazione ha dichiarato che "la situazione è critica e servono interventi tempestivi per proteggere il territorio e il lavoro degli agricoltori", evidenziando l'urgenza di agire con decisione. Ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare i controlli sul territorio e di migliorare la gestione del patrimonio boschivo e agricolo, al fine di ridurre il rischio di nuovi roghi.

La perdita di vaste aree di bosco e di coltivazioni non ha solo un impatto economico, ma comporta anche gravi conseguenze sulla biodiversità e sulla qualità dell'aria, aspetti che Coldiretti considera prioritari nella gestione delle emergenze ambientali in Puglia.