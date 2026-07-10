Il Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia ha presentato i risultati delle attività svolte nel corso del 2025. L'evento si è tenuto a Tarvisio (Udine) il 10 luglio 2026, in occasione della celebrazione anticipata di San Gualberto, patrono dei forestali. Sotto la guida del comandante Andrea Giorgiutti, il Corpo ha evidenziato un marcato incremento dell’impegno operativo e della sua presenza capillare su tutto il territorio regionale.

Risultati operativi e attività svolte nel 2025

Durante il 2025, le operazioni del Corpo forestale FVG hanno incluso un totale di 40.240 servizi e 24.772 controlli sul campo.

L'attività di vigilanza ha portato all'accertamento di 340 illeciti penali e 1.206 illeciti amministrativi, culminati nell'esecuzione di 167 sequestri. Un settore di crescente importanza è stato il recupero della fauna selvatica, con 9.481 interventi registrati, un dato che evidenzia un aumento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, il 2025 ha segnato un risultato notevole: sono stati registrati solamente 38 episodi, con una superficie complessiva bruciata di 25,62 ettari, di cui poco più di 10 ettari di bosco. Questo posiziona il 2025 tra gli anni con la minore incidenza sia per il numero di roghi che per l'estensione delle aree percorse dal fuoco.

L'azione del Corpo si è altresì concentrata sull'educazione ambientale, con un totale di 555 incontri didattici e informativi rivolti a cittadini e studenti, promuovendo la consapevolezza ecologica. Parallelamente, la formazione specialistica del personale è stata significativamente rafforzata, con l'organizzazione di 18 corsi dedicati e nove esercitazioni pratiche specificamente orientate all'antincendio boschivo, garantendo un costante aggiornamento delle competenze operative.

Potenziamento e investimenti per il futuro

Durante la cerimonia, è stato ufficialmente annunciato l'avvio di un concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 22 nuovi commissari per il Corpo forestale regionale. Il processo di selezione e reclutamento è previsto concludersi entro la fine del 2026, contribuendo al rafforzamento dell'organico.

Inoltre, sono stati delineati importanti investimenti futuri, che prevedono l'acquisizione di nuovi mezzi, attrezzature all'avanguardia e dotazioni moderne, tutti volti a migliorare ulteriormente l'efficienza operativa e la capacità di intervento del Corpo sul territorio.

Il Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia si configura come una struttura specializzata e fondamentale della Regione. I suoi compiti primari includono la tutela e gestione del patrimonio forestale, la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, la gestione della fauna selvatica e lo svolgimento di attività di educazione ambientale. L'organizzazione interna del Corpo si basa su personale altamente specializzato e garantisce una presenza capillare su tutto il territorio regionale, consentendo interventi tempestivi ed efficaci in ambito forestale, ambientale e di protezione civile, a beneficio della comunità e dell'ecosistema.