La Regione Veneto ha annunciato l'istituzione di una task force regionale dedicata alla gestione della crisi idrica, un'iniziativa cruciale presentata il 10 luglio 2026. Questa nuova struttura mira a coordinare in modo efficace tutti gli interventi necessari per fronteggiare le crescenti criticità legate alla carenza d'acqua che sta interessando in maniera significativa il territorio regionale.

Composizione e obiettivi strategici

La task force sarà un organismo intersettoriale, composto da rappresentanti di enti chiave per la gestione del territorio e delle risorse.

Ne faranno parte esponenti della Protezione Civile regionale, dell'Autorità di bacino, di ARPAV e delle principali aziende responsabili della gestione del servizio idrico. Il gruppo avrà il compito primario di monitorare costantemente e con la massima attenzione la situazione delle risorse idriche disponibili. Sarà fondamentale individuare con precisione le aree del Veneto più colpite dalla siccità, al fine di proporre misure sia immediate che di medio periodo. L'obiettivo è garantire la disponibilità di acqua potabile per la popolazione e per gli usi agricoli, settori vitali per l'economia e la vita quotidiana della regione.

Azioni immediate e l'appello alla collaborazione

Tra le prime azioni concrete annunciate dalla task force figurano il rafforzamento dei controlli sulle reti idriche, un passo essenziale per prevenire sprechi e perdite.

Verranno inoltre promosse campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, volte a educare e incentivare un maggiore risparmio idrico, riconosciuto come fondamentale in questo contesto di emergenza. Sarà altresì prioritaria la predisposizione di piani di emergenza specifici per i comuni che si trovano in maggiore difficoltà a causa della siccità. Le autorità regionali hanno sottolineato con forza la necessità di un'azione coordinata e sinergica tra enti pubblici e privati per affrontare una situazione definita straordinaria. In una nota ufficiale, è stato chiaramente dichiarato che: “La crisi idrica impone una risposta rapida e condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti”, evidenziando l'urgenza e la complessità della sfida.

La Regione Veneto ha ulteriormente evidenziato che l'istituzione di questa task force rappresenta uno strumento operativo indispensabile per prevenire ulteriori aggravamenti della crisi e per gestire in modo più efficace e razionale le risorse idriche disponibili. L'obiettivo finale è duplice: da un lato, garantire la continuità dei servizi essenziali per la comunità e, dall'altro, tutelare le attività economiche, con particolare attenzione al settore agricolo, che è notoriamente il più esposto e vulnerabile agli effetti prolungati della siccità.