Legambiente ha fatto tappa il 21 luglio 2026 al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio, a Napoli, nell'ambito della campagna itinerante 'La Carovana delle Bonifiche'. L'iniziativa è stata organizzata per porre l'accento sull'urgenza di avviare e completare gli interventi di bonifica e rigenerazione ambientale in un'area che da anni attende una profonda riqualificazione e un rilancio.

L'appello di Legambiente per Bagnoli-Coroglio

Durante la visita al sito, i rappresentanti di Legambiente hanno ribadito con forza la necessità di accelerare le operazioni di bonifica nel SIN di Bagnoli-Coroglio.

Questa zona è riconosciuta come una delle aree più vaste e complesse del Sud Italia, caratterizzata da una significativa presenza di inquinamento di origine industriale e ambientale. L'associazione ha dichiarato che «bonificare è una priorità assoluta per restituire l'area alla città di Napoli e ai suoi cittadini». È stato inoltre sottolineato come la rigenerazione complessiva del territorio sia indissolubilmente legata al completamento efficace delle bonifiche, un passaggio fondamentale per favorire nuove opportunità di sviluppo sostenibile e per migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti.

Il contesto del Sito di Interesse Nazionale

Il Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio è stato identificato come un'area strategica e prioritaria per gli interventi di bonifica, a causa della storica presenza di inquinanti derivanti dalle attività industriali che vi si sono succedute nel passato.

L'area si estende su una vasta superficie che richiede l'attuazione di interventi complessi e coordinati, mirati alla messa in sicurezza, alla rimozione degli agenti inquinanti e alla successiva valorizzazione ambientale e urbana. Secondo Legambiente, la situazione attuale impone un impegno concreto e immediato da parte di tutte le istituzioni e gli enti preposti, al fine di superare i ritardi accumulati nel corso degli anni e garantire una reale rigenerazione dell'intera area.

Obiettivi e prospettive per la rigenerazione

La tappa della 'Carovana delle Bonifiche' a Bagnoli-Coroglio si inserisce in un più ampio percorso nazionale. Questo percorso ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sull'importanza cruciale delle bonifiche ambientali nei siti contaminati.

Legambiente ha evidenziato che solo attraverso una bonifica efficace e completa sarà possibile restituire pienamente il SIN di Bagnoli-Coroglio alla città di Napoli, promuovendo al contempo nuovi e virtuosi modelli di sviluppo e di tutela dell'ambiente per il futuro del territorio.