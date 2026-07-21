La Regione Liguria ha annunciato il completamento della fase di presentazione delle proposte per la realizzazione di un termovalorizzatore, un impianto strategico destinato alla chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio regionale. L'annuncio, avvenuto il 21 luglio 2026, segna un passo fondamentale nel percorso delineato dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La scadenza per la presentazione delle candidature era stata precedentemente prorogata, offrendo agli operatori economici interessati un periodo aggiuntivo per l'elaborazione e la sottomissione della documentazione necessaria, garantendo così una massima partecipazione alla procedura.

Questo impianto rappresenta un elemento cruciale per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani in Liguria. La fase appena conclusa ha visto la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti sia pubblici che privati, tutti intenzionati a partecipare attivamente alla progettazione, realizzazione e successiva gestione del termovalorizzatore. L'intera procedura si è svolta in piena conformità con quanto stabilito dall'avviso pubblico, che ha dettagliato i requisiti tecnici e amministrativi indispensabili per l'ammissione delle proposte.

Il percorso procedurale e le prossime tappe

La raccolta delle domande si inserisce organicamente nel più ampio quadro del piano regionale di gestione dei rifiuti, il cui obiettivo primario è l'implementazione di un impianto di termovalorizzazione all'avanguardia per ottimizzare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui.

L'avviso pubblico, emanato dalla Regione Liguria, ha definito con chiarezza i criteri di ammissibilità e le modalità operative per la presentazione delle candidature. La decisione di prorogare la scadenza, ufficialmente comunicata dall'ente regionale, è stata motivata dalla volontà di estendere i termini, favorendo così una più ampia e qualificata partecipazione degli operatori specializzati nel settore del waste-to-energy.

A seguito della chiusura della fase di raccolta delle proposte, la Regione Liguria procederà ora con l'attenta valutazione delle candidature per identificare il soggetto più idoneo alla realizzazione e gestione dell'impianto. La procedura è stata condotta con la massima regolarità e nel rispetto delle tempistiche stabilite, come confermato dalle autorità regionali.

La costruzione di questo termovalorizzatore è considerata una delle azioni principali e più incisive previste dal piano regionale per una gestione sostenibile dei rifiuti, mirando a benefici ambientali ed economici significativi per la comunità ligure.

Il ruolo della Regione Liguria e gli obiettivi del piano

Attraverso il suo piano regionale di gestione dei rifiuti, la Regione Liguria persegue l'obiettivo strategico di assicurare una gestione dei rifiuti urbani che sia al contempo efficiente, innovativa e pienamente sostenibile. Il piano definisce in modo dettagliato le strategie e le azioni necessarie per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare enfasi sulla realizzazione di infrastrutture moderne e tecnologicamente avanzate, come appunto il termovalorizzatore.

L'avviso pubblico per la raccolta delle candidature ha rappresentato uno strumento essenziale per selezionare il partner più qualificato e competente per la concretizzazione di questo importante progetto.

La proroga della scadenza dell'avviso, decisa e comunicata dalla Regione Liguria, ha avuto la finalità di stimolare una partecipazione ancora più estesa e di garantire la massima trasparenza e imparzialità nel processo di selezione. La Regione detiene un ruolo centrale e insostituibile nella pianificazione e nel coordinamento di tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, operando in stretta osservanza della normativa nazionale vigente e in linea con i più ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'implementazione di questo impianto è vista come un passo decisivo per trattare in Liguria i rifiuti indifferenziati residui, riducendo la dipendenza da soluzioni esterne alla regione e ottimizzando i costi per cittadini e imprese.