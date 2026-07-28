La Basilicata è tra le regioni italiane più colpite dall'erosione costiera, secondo un recente rapporto di Legambiente. Il documento, presentato il 28 luglio 2026, evidenzia una situazione critica per i litorali lucani. L'erosione compromette una parte significativa delle coste regionali, con conseguenze rilevanti per l'ambiente e le attività locali.

L'erosione costiera in Basilicata: dettagli e impatti

Il rapporto di Legambiente sottolinea che l'erosione costiera è un problema in crescita per la Basilicata, rendendola una delle regioni italiane più esposte a questo rischio.

Sono stati documentati casi di arretramento della linea di costa e la conseguente perdita di habitat naturali. Questo fenomeno incide profondamente anche sulle infrastrutture e sulle economie locali, specialmente nei comuni costieri che dipendono dalla salute del loro litorale. La situazione richiede interventi mirati per proteggere il patrimonio naturale e socio-economico della regione.

Legambiente: impegno e monitoraggio ambientale

Legambiente, associazione ambientalista italiana fondata nel 1980, si dedica alla tutela dell'ambiente, alla promozione della sostenibilità e alla sensibilizzazione su temi ecologici. L'organizzazione conduce campagne di monitoraggio e pubblica rapporti periodici sullo stato dell'ambiente in Italia, con particolare attenzione alle aree costiere.

Questi studi includono l'analisi dell'erosione e della gestione delle risorse naturali, fornendo dati cruciali per comprendere le criticità e orientare le politiche ambientali.

Il rapporto presentato rappresenta un ulteriore e prezioso contributo al monitoraggio delle criticità ambientali che interessano la Basilicata e altre regioni italiane. Offre dati utili per una comprensione approfondita della situazione attuale e per la pianificazione di interventi mirati, essenziali per la protezione delle coste e per garantire un futuro più resiliente ai territori.