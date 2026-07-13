Il Movimento 5 Stelle chiede piena accessibilità e illustrazione istituzionale dei dati del progetto LucAS. La richiesta segue la presentazione della prima fase dell'epidemiologia geografica, che collega pressione ambientale a mortalità e ricoveri nelle aree più esposte.

Le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri, pur riconoscendo il valore degli studiosi, hanno sollecitato maggiore trasparenza sui risultati. Hanno detto: "Lo diciamo con chiarezza, e senza alcun allarmismo: non spetta a noi affermare nessi che la scienza non ha ancora stabilito, e chi gioca sulla paura delle persone fa un cattivo servizio alla Basilicata.

Ma c’è una differenza tra il non dire ciò che non si sa e il non mostrare ciò che si è già elaborato".

Trasparenza dati LucAS

Il rapporto della prima fase del progetto LucAS è pubblico e consultabile. Le conclusioni indicano come aree di particolare attenzione Val d’Agri, Tempa Rossa, Melfi e Val Basento. Quest'ultima, sito di smaltimento di reflui da attività estrattive per anni, mostra tassi di mortalità che necessitano di ulteriori approfondimenti scientifici, affidati al progetto LucAS.

Per queste ragioni, il Movimento 5 Stelle ha chiesto alla Giunta regionale l'illustrazione dei risultati in commissione consiliare, con i ricercatori. L'obiettivo è che i dati diventino patrimonio condiviso del Consiglio, non oggetto di comunicazione unilaterale.

Obiettivi LucAS

Il progetto LucAS mira ad analizzare relazione tra fattori ambientali e salute pubblica nelle aree più esposte a pressione ambientale. Raccoglie e analizza dati epidemiologici e ambientali per individuare criticità e indirizzare politiche sanitarie e ambientali. Si concentra su Val d’Agri, Tempa Rossa, Melfi e Val Basento, territori con significative attività industriali ed estrattive.

Attraverso il progetto LucAS si forniscono strumenti scientifici per valutare l'impatto delle attività produttive sulla salute dei cittadini. Promuove trasparenza e partecipazione di istituzioni e comunità nei processi decisionali per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.