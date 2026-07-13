La città di Termoli, sul litorale adriatico, aggiunge un nuovo e significativo riconoscimento al suo palmarès di eccellenze turistiche. Dopo aver già conquistato la Bandiera Blu, la località molisana vede ora confermata anche la Bandiera Verde 2026, un prestigioso vessillo che sventola sulle sue spiagge ininterrottamente dal lontano 2012, a testimonianza di un impegno costante per l'accoglienza familiare.

L'annuncio di questa importante riconferma è stato dato ieri a Modica, in Sicilia, dal professor Italo Farnetani, ideatore e fondatore dell'iniziativa "Green Flag".

Quest'anno, sono ben 164 le spiagge italiane che si sono meritate l'ambito riconoscimento della Bandiera Verde, evidenziando l'impegno crescente delle località costiere nell'offrire un ambiente ideale e sicuro per le vacanze dei più piccoli.

I criteri della Bandiera Verde: sicurezza e servizi per i più piccoli

La manifestazione, che celebra quest'anno il suo diciottesimo anniversario, si avvale della preziosa consulenza di una vasta selezione di pediatri italiani ed esperti del settore. Quest'anno, ben 3238 professionisti hanno partecipato in modo volontario alla rigorosa valutazione, assegnando l'ambito riconoscimento in base ad attenti e specifici parametri volti a garantire la massima idoneità per i bambini.

Tra i requisiti fondamentali per l'ottenimento della Bandiera Verde figurano la fruibilità delle spiagge, con particolare attenzione alla presenza di un'acqua del mare che non diventi subito profonda, spazi adeguati tra gli ombrelloni per garantire il gioco in sicurezza e libertà, e l'offerta di servizi ludici e di ristorazione pensati appositamente per le esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Un elemento imprescindibile per l'assegnazione del titolo è inoltre la presenza costante e qualificata di assistenti ai bagnanti, a garanzia della massima sicurezza e tranquillità per tutti i frequentatori.

La cerimonia di consegna a Termoli e i riconoscimenti in Molise

Come già annunciato in conferenza stampa nello scorso mese di novembre, la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi avverrà quest'anno proprio a Termoli, sabato 11 luglio.

Un evento di rilievo che sottolinea il ruolo centrale della città molisana nell'ambito di questa iniziativa nazionale dedicata alle spiagge a misura di bambino.

Per la regione Molise, l'edizione di quest'anno porta due importanti riconoscimenti. Oltre alla riconferma per Termoli, è stata assegnata la prima "Green Flag" al Comune di Campomarino, ampliando così in modo significativo l'offerta di spiagge certificate e sicure per le famiglie che scelgono la regione per le loro vacanze estive.