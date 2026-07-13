La Polizia locale di Sassari ha intensificato i controlli nell'ambito dell'operazione "Litorali sicuri", sanzionando oltre cento automobilisti nel fine settimana per parcheggi irregolari. Le infrazioni, riscontrate in aree protette e stalli per disabili (in particolare nella rotonda di Platamona e a Porto Ferro), riguardano veicoli lasciati nelle pinete, con elevato rischio di incendi e minaccia per la macchia mediterranea locale.

Dall'inizio della stagione, gli agenti monitorano le spiagge sassaresi per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle normative, tutelando persone, ambiente e beni.

Tra i comportamenti sanzionati figurano campeggio abusivo, sosta indiscriminata di veicoli su aree boschive e dunali, accensione di fuochi e abbandono di rifiuti. Tali condotte rappresentano un grave pericolo, potendo causare danni irreversibili a fauna e flora.

Controlli e sanzioni per la tutela del litorale

A Porto Ferro, auto parcheggiate in pineta, nonostante il divieto, hanno creato un concreto pericolo di roghi, potenzialmente devastanti per l'ecosistema. Le multe variano da centinaia a migliaia di euro. I controlli proseguiranno su aree demaniali e litorale per contrastare ogni comportamento illecito e pericoloso per la sicurezza pubblica e ambientale.

Prevenzione incendi: le nuove direttive regionali in Sardegna

La Regione Sardegna ha aggiornato le prescrizioni regionali antincendio per la campagna AIB 2026. Il periodo di elevato pericolo resta dal 1° giugno al 31 ottobre, con possibili adeguamenti. Le nuove disposizioni rafforzano le misure di sicurezza, specie nelle aree ad alta frequentazione, con attenzione a parcheggi e aree di sosta per località turistiche e costa.

Tra le misure figurano fasce parafuoco perimetrali, almeno due accessi per vie di fuga, superfici prive di vegetazione secca e cartellonistica informativa. Amministrazioni, gestori e conduttori devono adottare misure compensative di mitigazione del rischio: limitazione e corretto posizionamento dei veicoli (per non ostacolare i soccorsi), presidi antincendio con personale addestrato, e segnaletica con norme di prudenza e procedure di emergenza.

La Regione richiama cittadini, proprietari di terreni e operatori turistici al rigoroso rispetto delle prescrizioni. La prevenzione è lo strumento più importante per la difesa del territorio e la sicurezza collettiva, e la collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere l'ambiente e le comunità sarde.