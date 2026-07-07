Il frantoio biologico di Monreale (Palermo) è stato riconosciuto migliore al mondo dal World Best Olive Oils 2026. Questo prestigioso premio celebra l'eccellenza dell'olio extravergine biologico siciliano, distintosi tra concorrenti internazionali. L'annuncio del 6 luglio 2026 segna un importante traguardo per il comparto olivicolo regionale. L'azienda ha superato produttori globali grazie a una selezione basata su qualità, sostenibilità e innovazione, valorizzando l'impegno nella coltivazione biologica e in pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

World Best Olive Oils: missione e criteri

Il World Best Olive Oils è un'organizzazione internazionale che premia annualmente i migliori oli extravergine d'oliva globali. I riconoscimenti si basano sui risultati dei produttori nei principali concorsi internazionali. L'obiettivo è promuovere eccellenza e qualità, offrendo visibilità ai migliori e incentivando pratiche produttive sostenibili.

Il titolo di migliore frantoio biologico del mondo è un successo per l'azienda, per Monreale e per la Sicilia, confermando la regione come area di eccellenza nella produzione di olio extravergine d'oliva biologico.

Ripercussioni per la Sicilia

Il successo del frantoio di Monreale evidenzia la crescente importanza delle produzioni biologiche nel mercato olivicolo internazionale.

Il premio rafforza la reputazione della Sicilia quale regione leader nella qualità dell'olio extravergine d'oliva, favorendo la valorizzazione delle produzioni locali e la promozione di pratiche agricole sostenibili.

L'azienda premiata ha dichiarato: "Questo riconoscimento è il frutto di anni di lavoro e di una scelta precisa verso l'agricoltura biologica e la qualità". Il risultato conferma l'importanza di investire in innovazione e rispetto dell'ambiente per raggiungere l'eccellenza mondiale.