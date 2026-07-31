Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, precisamente nel territorio di Villalago, si è verificato un evento di grande rilevanza per la conservazione della fauna selvatica: la figlia dell’orsa Amarena è diventata madre di due cuccioli. La notizia, diffusa attraverso i canali ufficiali del Parco Nazionale, sottolinea l’importanza di questa nascita per la sopravvivenza dell’orso bruno marsicano, una specie simbolo e di fondamentale importanza per l’intera area protetta.

L’orsa Amarena, tragicamente scomparsa nel 2023, era riconosciuta per la sua notevole prolificità e per il contributo significativo che ha offerto alla crescita della popolazione di orsi marsicani.

La sua discendente, identificata come F1-2017, ha dato alla luce due piccoli, avvistati per la prima volta nelle vicinanze di Villalago, in provincia dell’Aquila. Gli operatori del Parco hanno prontamente confermato che sia la madre che i suoi cuccioli si presentano in ottime condizioni di salute. Il Parco ha rivolto un appello alla popolazione e ai visitatori, invitandoli a mantenere comportamenti responsabili e a non disturbare gli animali, evidenziando come l’avvistamento di una femmina con i suoi cuccioli rappresenti un segnale estremamente positivo per la continuità e la sopravvivenza della specie.

Monitoraggio e stato della specie

La documentazione della presenza della figlia di Amarena e dei suoi nuovi cuccioli è stata resa possibile grazie alle costanti e meticolose attività di monitoraggio condotte dal personale specializzato del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’ente ha ribadito con forza che la nascita di nuovi esemplari di orso bruno marsicano costituisce un evento di straordinaria importanza, considerando che la specie è classificata come a rischio e la sua popolazione stimata si aggira intorno ai 60 individui. Il Parco ha inoltre enfatizzato la necessità improrogabile di osservare scrupolosamente le regole di comportamento in presenza di orsi, tra cui l’obbligo di evitare di lasciare cibo incustodito e di mantenere sempre le dovute distanze di sicurezza per garantire la tranquillità degli animali e la sicurezza delle persone.

L'impegno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la cui istituzione risale al 1923, si dedica con impegno alla tutela della biodiversità e alla promozione di pratiche sostenibili all’interno del vasto territorio che abbraccia le regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

L’ente gestisce un’ampia gamma di progetti volti alla conservazione dell’orso bruno marsicano e di altre specie protette, svolgendo attività cruciali di monitoraggio, sensibilizzazione e ricerca scientifica. Il Parco si configura come uno dei principali baluardi per la salvaguardia dell’orso bruno marsicano in Italia, collaborando attivamente con istituzioni, associazioni e le comunità locali per assicurare la sopravvivenza della specie e la protezione degli ecosistemi montani, che rappresentano un patrimonio naturale di inestimabile valore.