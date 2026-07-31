È stato completato il primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del lungomare di Rotondella, in provincia di Matera. L'intervento, cruciale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha reso l'area costiera completamente fruibile e sicura per la stagione estiva. Gianmarco Blasi, Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico, ha annunciato il traguardo, evidenziando l'importanza di queste opere per la tutela del territorio.

Il progetto, del valore di 350 mila euro, ha riguardato la mitigazione del rischio sul tratto costiero, consentendo la riapertura dell'area in sicurezza.

Questo risultato è significativo per la salvaguardia delle infrastrutture e la valorizzazione turistica della località lucana, frequentata nei mesi estivi.

Monitoraggio e Tutela Costiera

L'opera a Rotondella si inserisce in un più ampio quadro di iniziative regionali per la tutela delle infrastrutture costiere e la prevenzione del rischio idrogeologico. Blasi ha confermato che proseguiranno i monitoraggi sugli interventi programmati, essenziali per assicurare la durabilità delle opere e mantenere elevati gli standard di sicurezza e fruibilità delle zone costiere. La riapertura del lungomare è strategica per la comunità di Rotondella, specialmente in vista dell'afflusso turistico, contribuendo allo sviluppo economico locale.

Interventi Simili Contro il Dissesto

Interventi analoghi sono stati completati anche in altre località italiane, a testimonianza di un impegno diffuso nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Un esempio è il lungomare di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove lavori di consolidamento hanno eliminato il pericolo derivante da smottamenti causati dalle piogge. La tempestività e l'efficacia delle opere sono state determinanti per ripristinare sicurezza e viabilità.

Le opere a Gela hanno incluso risagomatura e profilatura del pendio, posa di gabbioni metallici in rete d'acciaio zincato – resistenti e adatti all'ambiente marino – e sistemi di drenaggio e convogliamento delle acque di monte.

Tali misure sono state adottate per eliminare il pericolo e consentire la rapida riapertura della strada, di fondamentale importanza viaria e strategica per la sicurezza della zona. Questi esempi evidenziano un approccio comune nella gestione delle emergenze e nella pianificazione a lungo termine per la protezione delle coste italiane.