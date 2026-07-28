L'assessore regionale della Campania, Maria Carmela Serluca, ha richiamato con fermezza i sindaci dei Comuni inadempienti riguardo alla gestione dei progetti di forestazione. L'intervento è avvenuto durante un incontro istituzionale, dove Serluca ha sottolineato la necessità di rispettare gli obblighi previsti dai programmi regionali. È emerso che alcuni Comuni non avrebbero adempiuto alle disposizioni relative alla rendicontazione e alla realizzazione delle attività finanziate.

Serluca ha evidenziato che la Regione Campania ha messo a disposizione risorse significative per la forestazione, ma ha ribadito che tali fondi devono essere utilizzati in modo efficace e trasparente.

L'assessore ha dichiarato: “Non è accettabile che ci siano ritardi o mancanze nella gestione dei progetti, perché questo compromette non solo l'efficacia degli interventi ma anche la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti”. La Regione continuerà a monitorare attentamente l'operato dei Comuni, intervenendo laddove siano riscontrate inadempienze.

Obblighi e Sanzioni per i Comuni

L'assessore Serluca ha precisato che i Comuni coinvolti nei progetti di forestazione sono tenuti a rispettare scadenze precise per la rendicontazione delle attività e per la presentazione dei risultati ottenuti. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare la sospensione dei finanziamenti e l'esclusione da futuri programmi regionali.

Serluca ha invitato i sindaci a collaborare attivamente con gli uffici regionali per garantire la buona riuscita delle iniziative di forestazione.

Il Piano Integrato Regionale per la Tutela Forestale

La Regione Campania, attraverso un piano integrato di pianificazione e prevenzione, ha avviato nuovi investimenti nel settore forestale. Il piano prevede interventi mirati per la tutela e la valorizzazione delle aree boschive, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incendi e promuovere la gestione sostenibile delle foreste. Le risorse stanziate sono destinate sia alla manutenzione delle aree verdi sia alla formazione degli operatori del settore. La Regione ha inoltre previsto sistemi di monitoraggio per verificare l'effettiva attuazione dei progetti e la corretta utilizzazione dei fondi assegnati, garantendo la massima efficienza nella gestione del patrimonio forestale campano.