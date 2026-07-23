A seguito delle recenti e abbondanti precipitazioni che hanno messo in evidenza le criticità del territorio, Viva Servizi ha lanciato un appello urgente ai ventitré enti istituzionali coinvolti nella gestione delle infrastrutture. L'obiettivo è accelerare gli interventi necessari per l’adeguamento dei sistemi fognari e la realizzazione di opere volte a ridurre l'uso degli scolmatori di piena durante gli eventi meteorologici eccezionali. L'azienda sollecita una rapida approvazione delle opere già programmate, sottolineando l'importanza di agire con tempestività per garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti.

L'iter autorizzativo e le richieste di integrazione

Per dare il via a questo processo, Viva Servizi ha già trasmesso all’Aato 2 la documentazione fondamentale per l'avvio della Conferenza di Servizi Decisoria. Nonostante i pareri di nulla osta iniziali da parte dell’Ast, l'iter ha incontrato alcune richieste di integrazione. Queste provengono da enti chiave come la Provincia di Ancona, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e la Regione Marche. Viva Servizi ha prontamente annunciato la sua intenzione di rispondere a tali richieste, inviando le integrazioni necessarie nelle ore immediatamente successive, dimostrando proattività e impegno nella risoluzione delle problematiche.

Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi, ha espresso con fermezza la posizione dell'azienda. “Come gestori del servizio idrico integrato di 43 Comuni – ha dichiarato Clementi – sentiamo forte la responsabilità nei confronti dei cittadini e del tessuto economico ed è il momento di accelerare, perché il tempo delle attese è finito”. Ha inoltre enfatizzato l'urgenza dell'azione, affermando: “La sfida dei cambiamenti climatici si vince solo anticipando i problemi, non inseguendoli ed oggi la priorità è una sola: fare presto”.

Interventi concreti: il progetto di Collemarino

Nel contesto degli interventi già programmati e in fase di avvio, un esempio significativo è rappresentato dal primo lotto di lavori a Collemarino.

Questo progetto mira specificamente a contenere gli sversamenti e a migliorare la gestione delle acque reflue, soprattutto in presenza di piogge intense. L'iniziativa di Collemarino si configura come un'azione concreta e tangibile, in linea con le richieste di adeguamento delle infrastrutture fognarie e di riduzione degli impatti derivanti da eventi meteorologici straordinari, così come sollecitato da Viva Servizi a tutti i Comuni e agli enti coinvolti.

L'obiettivo primario di tutti questi interventi è duplice: da un lato, rendere il sistema fognario più efficiente e resiliente; dall'altro, limitare drasticamente gli sversamenti, garantendo una maggiore tutela sia per l'ambiente circostante sia per la salute e la sicurezza della popolazione residente nei territori interessati. L'impegno è volto a costruire infrastrutture capaci di affrontare le sfide future, assicurando un servizio idrico integrato all'altezza delle aspettative.