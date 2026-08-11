Allai, un suggestivo borgo di circa 300 abitanti nel cuore dell’Oristanese, è il primo Villaggio delle stelle in Italia, avendo ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale Starlight. Rilasciata dalla Fundación Starlight dell’Instituto de Astrofísica de Canarias e riconosciuta da Unione Astronomica Internazionale, UNESCO e Organizzazione Mondiale del Turismo, attesta l’eccellente qualità del cielo notturno e la quasi totale assenza di inquinamento luminoso, rendendolo un luogo ideale per l'osservazione astronomica.

Questo risultato è frutto di un percorso quadriennale di collaborazione tra il Comune di Allai, il Planetario de l’Unione Sarda e l’Istituto nazionale di astrofisica di Roma.

L’amministrazione ha ridisegnato l’illuminazione pubblica per ridurre l’impatto luminoso, garantendo sicurezza e protezione del cielo. Sono state installate panchine con mappe stellari in tre punti del borgo e organizzati eventi, conferenze e workshop fotografici con esperti come Flavia dell’Agli (INAF Roma) e Manuel Floris (Planetario de l’Unione Sarda).

Opportunità di crescita e sviluppo

La certificazione Starlight è vista come un’opportunità di crescita territoriale. Il sindaco Placido Angelino Pischedda ha dichiarato che favorirà «lo sviluppo di iniziative legate all’osservazione astronomica, all’educazione ambientale e alla fruizione consapevole del patrimonio naturale e culturale locale».

Il sindaco Antonio Pili ha sottolineato come, per una piccola comunità, «la tutela dell’ambiente possa trasformarsi in un motore di sviluppo economico straordinario, trasformando quello che molti consideravano uno svantaggio – l’isolamento e la dimensione ridotta – nel nostro più grande punto di forza».

Allai, polo dell'astroturismo

Con questo riconoscimento, Allai entra in una rete internazionale esclusiva di luoghi d’eccellenza per l’osservazione stellare, affiancandosi ai “Parchi delle Stelle” italiani come Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta) e GAL Hassin (Isnello, Sicilia). Il borgo si propone come meta d’avanguardia per l'astroturismo, offrendo un’esperienza unica tra natura e cielo. L’offerta turistica include anche la Casa sull’Albero pubblica (la prima in Sardegna) e le attività del Civico Museo (CiMA), con serate di osservazione astronomica guidata, conferenze e laboratori scientifici.

La Certificazione Starlight segna l’inizio di una nuova fase per Allai, che mira a valorizzare il proprio patrimonio naturale e culturale attraverso iniziative sostenibili e innovative, proiettandosi verso un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.