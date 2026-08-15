La Protezione civile del Veneto ha emesso un'allerta gialla, corrispondente alla fase di attenzione, per disagio fisico da calore. L'avviso riguarda specificamente le zone costiere della regione e sarà in vigore per la giornata di domenica 16 agosto. La decisione è stata presa in seguito alle previsioni meteorologiche che indicano un aumento delle temperature e condizioni di instabilità nei prossimi giorni, con un potenziale impatto sul benessere della popolazione.

Le attuali condizioni meteo, per oggi, sabato 15 agosto 2026, mostrano un tempo prevalentemente stabile, senza fenomeni significativi.

Si prevedono tuttavia occasionali e sporadici temporali di calore nelle ore pomeridiane, limitati ai rilievi. Per la giornata di domenica 16 agosto, si attende una maggiore instabilità sui rilievi a partire dal pomeriggio, con la possibilità che tali fenomeni si estendano anche alla pianura. Il disagio fisico, che oggi si presenta in prevalenza moderato, potrà risultare a tratti intenso sia sulla pianura che lungo la costa, richiedendo particolare attenzione da parte dei residenti e dei turisti.

Previsioni meteorologiche dettagliate per i prossimi giorni

L'instabilità persisterà anche lunedì 17 agosto, con la previsione di possibili rovesci e temporali. Il disagio fisico manterrà un livello prevalentemente moderato, ma con picchi di intensità nelle ore più calde della giornata.

Una graduale diminuzione del disagio è attesa a partire da martedì. La Protezione civile raccomanda alla popolazione delle aree costiere di adottare comportamenti prudenti e misure preventive per mitigare i rischi associati alle alte temperature e alle condizioni meteorologiche avverse.

Il ruolo cruciale della Protezione civile nella gestione delle allerte

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e nella gestione delle allerte sul territorio regionale. L'ente è responsabile dell'emissione di comunicazioni ufficiali in presenza di situazioni meteo che potrebbero comportare rischi per la salute pubblica, come le ondate di calore.

L'attivazione dell'allerta gialla, che indica una fase di attenzione, avviene quando si prevedono condizioni di disagio fisico di intensità moderata o elevata. Un esempio recente di tale procedura si è verificato nei giorni 13 e 14 luglio 2026, quando l'allerta gialla è stata estesa a tutto il territorio regionale proprio per il rischio di ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso.

Attraverso un aggiornamento regolare delle previsioni e delle allerte, la Protezione civile del Veneto fornisce indicazioni operative e raccomandazioni essenziali alla popolazione, specialmente durante i periodi caratterizzati da temperature elevate e instabilità atmosferica, al fine di garantire la massima sicurezza e prevenzione.