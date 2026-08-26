La Liguria si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di caldo intenso. Per la giornata di venerdì, è stato emesso il bollino giallo, un'indicazione che segnala condizioni meteo potenzialmente a rischio per la salute, in particolare per le fasce più fragili della popolazione. Le previsioni indicano che le temperature massime percepite potranno toccare i 34 gradi a metà giornata. Questo valore non si riferisce unicamente alla temperatura dell'aria, ma è il risultato di una combinazione tra la temperatura effettiva e l'umidità relativa, che insieme determinano il cosiddetto disagio bioclimatico.

L'allerta riguarda principalmente le località costiere della regione, con un'attenzione specifica per il capoluogo, Genova.

Allerta Sanitaria e Previsioni Meteo Dettagliate

La situazione ha innescato una fase di pre-allerta per i servizi sanitari e sociali regionali, pronti a intervenire per tutelare i cittadini più vulnerabili. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (ARPAL) ha fornito dettagli sulle evoluzioni meteorologiche attese: tra la giornata di giovedì e quella di venerdì, si registrerà un sensibile aumento delle temperature, sia per quanto riguarda i valori massimi diurni sia per le minime notturne, interessando l'intero territorio ligure. Parallelamente, sempre nella giornata di venerdì, l'avvicinamento di una saccatura di origine atlantica potrebbe causare la formazione di addensamenti costieri e il passaggio di nubi ad alta quota.

Non si escludono, inoltre, possibili rovesci sulle aree costiere centrali della regione, un fenomeno che tuttavia non dovrebbe attenuare significativamente la sensazione di calore.

Origine del Caldo e Consigli per la Popolazione

Questa ondata di caldo intenso è attribuibile all'influenza di un anticiclone di matrice nordafricana che si sta estendendo sull'Italia. Nel contesto specifico di Genova, le temperature massime attese per venerdì si attesteranno intorno ai 30 gradi Celsius. Il bollino giallo, pertanto, invita la cittadinanza a mantenere un elevato livello di cautela, specialmente durante le ore più calde della giornata. Vengono reiterate le raccomandazioni fondamentali per affrontare al meglio queste condizioni climatiche: è fortemente consigliato evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali, quando l'irraggiamento è più forte e il rischio di colpi di calore maggiore.

È inoltre cruciale mantenere un'adeguata idratazione, bevendo regolarmente acqua e liquidi, e limitare l'attività fisica intensa. Queste precauzioni sono particolarmente importanti per le categorie più a rischio, quali gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da problemi di salute preesistenti.

Prospettive per il Fine Settimana e Attenzione Continua

Un cambiamento delle condizioni meteo è previsto a partire dal fine settimana. Già da sabato, si assisterà a una progressiva attenuazione delle temperature estreme, con il calo che interesserà inizialmente le regioni centro-settentrionali, inclusa la Liguria e, di conseguenza, la città di Genova. Questo porterà a un miglioramento delle condizioni, rendendo l'aria più respirabile e il clima più gradevole.

Nonostante le prospettive di un miglioramento imminente, l'attenzione sul disagio bioclimatico e sulle sue potenziali ripercussioni sulla salute pubblica rimane elevata fino alla fine della giornata di venerdì. È fondamentale che i cittadini continuino a seguire le indicazioni e a monitorare gli aggiornamenti per garantire la propria sicurezza e il proprio benessere in questo periodo di caldo eccezionale.