Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, accusato di aver appiccato diversi incendi nel comune di Ceggia, in provincia di Venezia. I fatti si sono verificati tra l'inizio di agosto e la giornata di ieri, quando il presunto responsabile avrebbe innescato altri due roghi nella stessa area già precedentemente colpita.

Il primo incendio, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, ha interessato circa 500 metri quadri di vegetazione. Il secondo rogo ha invece devastato circa 17.000 metri quadri, causando danni anche alle recinzioni di attività commerciali e industriali confinanti.

Le indagini sono state supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di individuare l'uomo mentre si allontanava in auto da un parcheggio di un centro commerciale a Jesolo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni accendini, ritenuti gli strumenti utilizzati per appiccare il fuoco. L'uomo è stato quindi accompagnato al carcere Due Palazzi di Padova, in attesa dell’udienza di convalida.

Le reazioni e i danni degli incendi nel Veneziano

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha definito l'arresto un risultato «importante», evidenziando il ruolo cruciale del presidio del territorio, della collaborazione tra le forze dell’ordine e della tempestività degli interventi.

Stefani ha sottolineato che, in un contesto di caldo intenso e siccità, appiccare volontariamente incendi rappresenta un atto particolarmente grave che mette a rischio l’ambiente, il patrimonio, la sicurezza delle persone, le attività economiche e le comunità locali.

I roghi hanno causato danni significativi non solo alla vegetazione, ma anche a strutture commerciali e industriali, evidenziando la vulnerabilità delle aree periferiche soggette a incendi dolosi. Le autorità hanno ribadito l’importanza della prevenzione e del controllo costante del territorio per contrastare efficacemente questi fenomeni distruttivi.

Indagini e contrasto ai roghi dolosi

Le attività di indagine e contrasto agli incendi boschivi coinvolgono diverse articolazioni delle forze dell’ordine, come i carabinieri forestali, che operano attivamente anche in altre regioni italiane.

In casi recenti, come quello verificatosi sul Gargano, sono state avviate inchieste per incendio boschivo con l’apertura di fascicoli a carico di ignoti. Le indagini prevedono l’utilizzo di metodi specifici per rilevare tracce lasciate dal fuoco e individuare le cause degli incendi. In queste circostanze, vengono effettuati sequestri, ascoltate numerose persone e applicate sanzioni amministrative ai proprietari dei terreni che non rispettano le normative sulla messa in sicurezza.

La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali è considerata un elemento fondamentale per la prevenzione e la repressione degli incendi, i quali possono provocare gravi danni ambientali, economici e sociali, minacciando l'equilibrio del territorio e la sicurezza dei cittadini.