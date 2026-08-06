Un incendio è divampato questa mattina nelle campagne di Burcei, nella località Riu de pinnetta. Il Corpo Forestale è intervenuto rapidamente per fronteggiare le fiamme, impiegando un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) della Stazione di Campu Omu.

Per supportare l'intervento, sono giunti ulteriori mezzi aerei: un Superpuma dalla base di Fenosu e un altro elicottero dalla base operativa di Pula. L'incendio, che ha interessato anche la località “Mariotti” in agro del Comune di Burcei, ha visto le attività di spegnimento dirette dalla Stazione di Campu Omu.

Questa è stata supportata da personale elitrasportato, da una squadra Forestas del cantiere di Burcei “sa Tuvara” e da una squadra di volontari dell’associazione di Sinnai MA.SI.SE. Il rogo ha percorso una superficie di circa tre ettari di pascolo cespugliato e le operazioni si sono concluse alle ore 12:17.

Dettagli dell'intervento e delle risorse impiegate

Il coordinamento delle operazioni ha coinvolto diverse unità specializzate. Oltre al personale elitrasportato e alle forze forestali, sono state impiegate squadre di volontari. L'impiego di elicotteri da più basi operative è stato cruciale per circoscrivere le fiamme e limitare i danni. La superficie complessiva interessata dal rogo è stata quantificata in circa tre ettari di pascolo cespugliato.

Il ruolo del Corpo Forestale nella gestione delle emergenze

Il Corpo Forestale svolge una funzione essenziale nella prevenzione e nella gestione degli incendi boschivi in Sardegna. L'organizzazione si avvale di una rete di basi operative che consentono il dispiegamento rapido di mezzi aerei e di personale specializzato. In situazioni di emergenza, il Corpo Forestale coordina le operazioni di spegnimento attraverso le proprie stazioni territoriali, collaborando con squadre Forestas, volontari e altri enti della protezione civile regionale.