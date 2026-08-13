La Valle d'Aosta si prepara a un fine settimana di Ferragosto all'insegna di temperature elevate, nonostante l'imminente arrivo di temporali. Il Centro funzionale regionale ha evidenziato come la giornata odierna sia ancora caratterizzata da un caldo persistente, con il capoluogo che vedrà i termometri toccare i 36 gradi. Lo zero termico, indicatore dell'altitudine alla quale la temperatura scende a zero gradi, si posizionerà a un'impressionante quota di 4.600 metri. Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a mutare: si registra un progressivo aumento della nuvolosità, particolarmente evidente sui rilievi montuosi.

Qui, infatti, sono attesi rovesci sparsi, alcuni dei quali potranno assumere un carattere temporalesco con intensità da moderata a forte. Non è esclusa la possibilità che questi fenomeni si estendano anche alla valle centrale.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Le proiezioni meteorologiche per i giorni a venire delineano uno scenario variabile. Per la giornata di domani è previsto un tempo prevalentemente soleggiato, sebbene non mancheranno annuvolamenti nel corso del pomeriggio, concentrati soprattutto sui rilievi, dove saranno possibili precipitazioni. La giornata di Ferragosto inizierà con ampie schiarite e la presenza del sole, ma la situazione è destinata a cambiare nella seconda parte della giornata.

Sono infatti attese nuove formazioni nuvolose, che porteranno con sé la possibilità di qualche locale rovescio o temporale. Questi fenomeni, pur essendo generalmente di debole intensità, potrebbero localmente raggiungere una forte intensità. Tali condizioni sono strettamente correlate alla persistenza di un'alta pressione subtropicale, che continua a mantenere le temperature elevate. Al contempo, alcune infiltrazioni umide in quota favoriscono la genesi di temporali sui rilievi alpini, con la potenziale estensione di questi eventi anche alle aree pianeggianti adiacenti.

Il contesto meteorologico generale e il rischio temporali

Il quadro meteorologico più ampio che interessa l'Italia è dominato dall'alta pressione subtropicale di origine africana, responsabile delle attuali condizioni di caldo intenso e afa diffuse.

Nonostante questa stabilità termica, la presenza di masse d'aria più umida in quota, provenienti dalla penisola iberica, gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di temporali pomeridiani. Questi fenomeni si manifestano con maggiore frequenza e intensità sulle zone montuose, in particolare sui rilievi alpini. Di conseguenza, il rischio di temporali è considerato elevato, specialmente durante le ore centrali e pomeridiane della giornata. È importante sottolineare che, sebbene i rilievi siano le aree più colpite, esiste la possibilità che fenomeni intensi e localizzati interessino anche le regioni settentrionali, con sconfinamenti verso le zone pianeggianti adiacenti ai sistemi montuosi.