De Nora ha completato l'installazione di un elettrolizzatore da 1 megawatt con tecnologia Dragonfly presso l'impianto a idrogeno di Maffei Sarda Silicati a Florinas (Sassari). L'intervento si inserisce nel progetto "Idrogeno Verde" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), frutto della collaborazione tra le due aziende.

L'impianto è stato progettato per produrre 50 tonnellate annue di idrogeno verde, destinato all'azienda estrattivo-mineraria che fornisce materie prime per i settori del vetro, della ceramica, dei sanitari e dei colorifici.

L'operazione ha ricevuto il supporto tecnico di Make Energy, che ha affiancato i team di progettazione. L'elettrolizzatore Dragonfly, fornito da De Nora, è tra i primi sistemi realizzati nella nuova gigafactory dell'azienda a Cernusco sul Naviglio (Milano).

Un passo avanti per l'idrogeno verde in Italia

Christian Urgeghe, responsabile tecnico di De Nora, ha dichiarato: "Il completamento dell'installazione e dei test di funzionamento dell'elettrolizzatore Dragonfly da 1 Mw per il progetto di Maffei Sarda Silicati rappresenta un risultato significativo per la nostra squadra e per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia". Paolo Pinna, direttore generale di Maffei Sarda Silicati, ha aggiunto: "La realizzazione dell'impianto rappresenta un passo avanti concreto verso l'impegno che ci siamo assunti sul fronte della transizione energetica".

Il ruolo del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna

L'iniziativa si colloca nel percorso di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS). Il piano mira a promuovere la transizione energetica e l'adozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili sull'isola. L'Università degli Studi di Cagliari, su incarico della Regione, aggiorna il PEARS, definendo strategie e azioni per incrementare l'utilizzo di energie rinnovabili e stimolare l'innovazione nei processi industriali regionali. L'installazione dell'elettrolizzatore a Florinas contribuisce a questo quadro di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse locali, allineandosi agli obiettivi regionali.