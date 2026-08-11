Il Monte Bianco si trova ad affrontare una situazione di grave pericolo a causa di un'anomala ondata di caldo che ha compromesso la stabilità delle sue pareti rocciose e reso estremamente insidiosi i ghiacciai. In risposta a queste condizioni critiche, il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, ha ufficialmente annunciato la chiusura per motivi di sicurezza dei due principali rifugi francesi, il Tête Rousse e il Goûter. Queste strutture, punti di riferimento cruciali lungo l'itinerario alpinistico che conduce alla vetta, sono ora inaccessibili.

La decisione giunge in un momento di particolare allerta, dopo che un analogo provvedimento aveva già interrotto le ascensioni dal versante italiano, evidenziando la serietà del rischio attuale.

Condizioni Estreme e Allerta per gli Alpinisti

Le temperature eccezionalmente elevate hanno portato il livello dello zero termico a una quota senza precedenti: oggi si attesta a 4.300 metri, posizionandosi a soli 500 metri dalla vetta del Monte Bianco. Questo significativo innalzamento termico ha creato un ambiente estremamente pericoloso per l'alpinismo, con la roccia che si sgretola e i crepacci che diventano più esposti e difficili da prevedere. Il sindaco Peillex, le cui dichiarazioni sono state riprese da diversi media francesi, ha rivolto un pressante invito a tutti gli alpinisti affinché rinuncino ai loro progetti di ascesa.

Ha enfaticamente sottolineato che “sono l'ambiente naturale e la montagna a dettare le loro regole e ogni alpinista deve dimostrare umiltà di fronte alla sua maestosità e ai suoi pericoli intrinseci”.

La Risposta delle Guide Alpine e le Misure di Sicurezza

La gravità della situazione ha spinto le guide alpine francesi, sia quelle di Saint-Gervais-Les Contamines che quelle di Chamonix, a prendere una decisione drastica: la sospensione di tutte le ascensioni previste. Questa misura si allinea perfettamente con quanto già stabilito dai loro colleghi di Courmayeur, che avevano precedentemente interrotto le attività sul versante italiano. La chiusura dei rifugi Tête Rousse e Goûter non è solo un atto formale, ma una misura precauzionale indispensabile, volta a tutelare l'incolumità degli alpinisti e del personale che opera nelle strutture.

L'obiettivo primario è attendere un concreto e duraturo miglioramento delle condizioni ambientali, che al momento rendono l'ascesa troppo rischiosa.

I Rifugi Tête Rousse e Goûter: Punti Chiave dell'Ascensione

I rifugi Tête Rousse e Goûter rappresentano da sempre dei punti di riferimento fondamentali per tutti gli alpinisti che intraprendono la complessa e affascinante salita al Monte Bianco dal versante francese. Il rifugio Tête Rousse, situato a circa 3.167 metri di altitudine, e il rifugio Goûter, posizionato a circa 3.835 metri di altitudine, offrono non solo un riparo essenziale, ma anche accoglienza e assistenza qualificata agli escursionisti e agli scalatori durante l'intera stagione estiva.

La loro gestione è affidata direttamente al Comune di Saint-Gervais-les-Bains, che si assume la responsabilità della sicurezza e della costante manutenzione di queste vitali strutture montane, garantendo un supporto logistico cruciale per le spedizioni in alta quota.