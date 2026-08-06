Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha espresso la sua sorpresa per aver appreso solo in data odierna della presentazione di un piano di decarbonizzazione per l'ex Ilva di Taranto. Il documento, secondo quanto riferito, sarebbe stato depositato il 3 agosto scorso esclusivamente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ma la notizia è giunta al presidente regionale solamente in occasione di un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto.

Decaro ha manifestato perplessità significative riguardo alle modalità di comunicazione adottate, dichiarando apertamente: “Non credo sia corretto dal punto di vista istituzionale”.

Questa affermazione sottolinea una criticità nel flusso informativo tra le istituzioni coinvolte in un progetto di tale portata. Il piano di decarbonizzazione si inserisce in un contesto normativo ben definito, facendo riferimento alle prescrizioni stabilite dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) del 25 luglio 2025. Tale decreto è cruciale per fissare le direttive relative allo stabilimento di Taranto.

In particolare, la prescrizione numero tre del decreto Aia imponeva l'obbligo di presentare, entro dodici mesi dalla sua emanazione, un piano operativo dettagliato per la progressiva trasformazione dell'attuale ciclo integrale di produzione dell'acciaio. L'obiettivo primario di questa trasformazione è la sostituzione del carbone e degli altri combustibili fossili con alternative più sostenibili, in un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale e di transizione ecologica.

Il Contesto del Piano e le Implicazioni per Taranto

Il piano di decarbonizzazione, presentato dai commissari dell'ex Ilva, rappresenta una risposta diretta all'obbligo normativo fissato dal decreto Aia. La sua finalità è quella di ridurre drasticamente l'impatto ambientale dello stabilimento di Taranto, uno dei maggiori poli siderurgici d'Europa. La definizione di un percorso operativo per la decarbonizzazione è un passo fondamentale, in linea con le strategie di transizione energetica e ambientale che sono ormai imprescindibili a livello nazionale e comunitario.

La comunicazione della presentazione del piano, avvenuta durante un incontro con le associazioni dell'indotto, evidenzia l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni locali.

Questo aspetto è cruciale nei complessi processi di riconversione industriale, dove la trasparenza e la partecipazione sono elementi chiave per garantire una transizione equa e sostenibile.

Il Ruolo Strategico del Mase nella Transizione Energetica

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ricopre un ruolo centrale e strategico nella gestione delle politiche ambientali e nella supervisione dei processi di decarbonizzazione nel settore industriale italiano. L'ente è incaricato di attuare le direttive europee e nazionali in materia di tutela ambientale, promuovendo attivamente la riduzione delle emissioni inquinanti e la transizione verso fonti energetiche più sostenibili e meno impattanti.

Lo stabilimento ex Ilva di Taranto, per la sua dimensione e la sua storia, costituisce un caso emblematico e la sua riconversione verso processi produttivi meno impattanti rappresenta un passaggio di rilevanza strategica non solo per la politica industriale e ambientale della regione Puglia, ma per l'intero sistema produttivo nazionale. La corretta e tempestiva attuazione del piano di decarbonizzazione è quindi fondamentale per il futuro del sito e per la salute del territorio.