Il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha annunciato l'organizzazione di due eventi speciali dedicati alla valorizzazione dei pascoli recuperati nel Bellunese, specificamente nell'area del Massiccio del Grappa. Le iniziative si terranno nei suggestivi pascoli di Monte Fontana Secca, nel territorio comunale di Seren del Grappa, e mirano a celebrare e far conoscere l'importante lavoro di recupero ambientale e paesaggistico realizzato negli ultimi anni.

Queste giornate rappresentano un'occasione unica per il pubblico di scoprire l'impegno del FAI nella tutela del paesaggio e nella promozione della biodiversità locale.

Gli eventi prevedono la partecipazione di esperti del settore e volontari qualificati, che guideranno i visitatori attraverso i pascoli, illustrando le tecniche innovative di recupero applicate e sottolineando l'importanza cruciale della conservazione di questi preziosi ambienti naturali. Saranno proposte visite guidate approfondite e attività didattiche coinvolgenti, pensate sia per gli adulti che per i bambini, con l'obiettivo primario di sensibilizzare il pubblico sul valore intrinseco dei pascoli alpini e sulle pratiche di gestione sostenibile adottate per garantirne la salute e la vitalità a lungo termine.

Il recupero dei pascoli di Monte Fontana Secca

Le due giornate organizzate dal FAI offriranno un focus dettagliato sulla storia dei pascoli di Monte Fontana Secca e sulle azioni concrete di recupero che hanno permesso di restituire all'uso tradizionale ampie porzioni di territorio.

Queste aree, un tempo fiorenti, erano state progressivamente abbandonate, subendo una colonizzazione invasiva da parte di vegetazione arbustiva che aveva compromesso la biodiversità e penalizzato le attività agricole tradizionali locali. Il FAI, in stretta collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, ha condotto un meticoloso lavoro per ripristinare le condizioni originarie dei pascoli, favorendo attivamente la presenza e la diversità di specie vegetali e animali tipiche dell'area, contribuendo così a riequilibrare l'ecosistema.

Le attività proposte durante gli eventi includeranno escursioni guidate che permetteranno di apprezzare la bellezza del paesaggio, laboratori naturalistici pratici e momenti di approfondimento sulla gestione ecologicamente sostenibile dei pascoli.

Attraverso queste iniziative, il FAI intende promuovere una maggiore consapevolezza e attenzione verso la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale delle montagne bellunesi. I pascoli recuperati non sono solo un bene ambientale, ma rappresentano un patrimonio di tutti e una risorsa fondamentale per il futuro sostenibile del territorio montano.

La missione del FAI per il paesaggio alpino

Il Fondo Ambiente Italiano, in quanto organizzazione senza scopo di lucro, si dedica con passione alla tutela e valorizzazione del vasto patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Nell'ambito del progetto specifico dedicato a Monte Fontana Secca, il FAI ha promosso interventi di recupero ambientale mirati a contrastare il degrado e a favorire la rinascita dei pascoli tradizionali.

Questo progetto si inserisce pienamente nelle attività di gestione sostenibile delle risorse naturali, ponendo una particolare enfasi sulla conservazione della biodiversità e sull'indispensabile coinvolgimento delle comunità locali, custodi di antiche tradizioni e conoscenze.

Monte Fontana Secca, incastonato nel cuore del Massiccio del Grappa, è stato il fulcro di un ampio e complesso intervento di ripristino. Questo ha incluso la rimozione selettiva di specie vegetali invasive e la reintroduzione di pratiche agricole tradizionali, essenziali per la salute del suolo e la varietà delle specie. Tali azioni hanno permesso di riportare in vita un ecosistema prezioso, fondamentale per l'equilibrio ambientale dell'intera zona.

Il FAI, attraverso queste significative iniziative, mira a rafforzare la sensibilizzazione del pubblico sull'importanza vitale della cura del territorio e sulla necessità impellente di preservare i paesaggi storici e naturali delle Alpi bellunesi, garantendone la bellezza e la funzionalità per le generazioni future.