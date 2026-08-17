Il Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia ha fornito un aggiornamento rassicurante in merito alla situazione della fauna selvatica, confermando che, nonostante gli incendi che da diverse settimane interessano la regione, non si registra un incremento significativo nelle operazioni di recupero. La comunicazione ufficiale, diffusa dal Comando del Corpo forestale regionale, sottolinea come lo stato degli animali selvatici sia attentamente monitorato e gestito.

Il personale specializzato del Corpo forestale, supportato da ditte esterne e operatori qualificati, è costantemente operativo sul campo per il soccorso degli esemplari in difficoltà.

Ogni animale recuperato viene tempestivamente trasferito ai Centri di recupero regionali, dove riceve le cure veterinarie necessarie. Questo approccio è reso possibile dall'esistenza di un consolidato sistema di gestione e recupero della fauna selvatica, che si dimostra efficace anche nelle più complesse situazioni di emergenza ambientale.

Priorità alla sicurezza e agli interventi specializzati

La sicurezza degli operatori impegnati direttamente sul fronte del fuoco e nelle aree colpite dagli incendi rappresenta una priorità assoluta e non negoziabile. Il Comando ha ribadito con fermezza che, in questa delicata fase, è categoricamente escluso l'intervento di persone non adeguatamente formate e preparate per affrontare i rischi specifici di queste operazioni.

L'importanza di affidare le attività di soccorso esclusivamente a personale altamente qualificato è un principio cardine per la salvaguardia sia degli animali che degli stessi soccorritori.

Il Corpo forestale regionale ha voluto esprimere profonda gratitudine per la grande solidarietà dimostrata dai cittadini in questi giorni difficili, riconoscendo il loro ammirevole desiderio di offrire un aiuto concreto agli animali. Tuttavia, è stato precisato che: “Quello che possiamo affermare è che la situazione dal punto di vista del recupero della fauna è fino ad ora sotto controllo, non stiamo ricevendo segnalazioni di animali feriti”. Questo dato conferma l'efficacia delle procedure in atto.

Il sistema regionale di tutela e gestione della fauna

Il Friuli Venezia Giulia si distingue per un sistema strutturato ed efficiente per la gestione della fauna selvatica. Questo sistema prevede l'intervento coordinato del Corpo forestale regionale, che opera in stretta collaborazione con i centri di recupero specializzati e una rete di operatori esperti. Tale sinergia permette di affrontare con la massima tempestività e professionalità le situazioni di emergenza, come gli attuali incendi, garantendo il soccorso, la riabilitazione e, quando possibile, il reinserimento degli animali selvatici nel loro habitat naturale.

Il raggio d'azione del Corpo forestale regionale si estende su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, comprendendo attività di prevenzione, monitoraggio, controllo e recupero della fauna selvatica.

La collaborazione con enti locali e associazioni riconosciute è un pilastro fondamentale di questa strategia. L'obiettivo primario e costante di tutte queste iniziative è la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'integrità dell'ambiente naturale regionale, elementi essenziali per il patrimonio ecologico del territorio.