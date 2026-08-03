La città di Vienna ha registrato un caldo record storico, con la temperatura che ha raggiunto i 40,1 gradi Celsius. Questo dato, rilevato dalla stazione meteorologica di Stammersdorf e confermato ufficialmente da Geosphere Austria, rappresenta il valore più alto mai misurato nella capitale austriaca. L'evento si inserisce in una più ampia ondata di calore che sta interessando l'intera regione, con previsioni che indicano il persistere di temperature eccezionalmente elevate anche nei giorni successivi, mantenendo alta la soglia di attenzione.

Allerta meteo e zone a rischio

In risposta a questa situazione climatica eccezionale, Geosphere Austria ha prontamente emesso il massimo livello di allerta meteo, contrassegnato dal bollino rosso. Questa allerta riguarda specificamente la città di Vienna, il Burgenland settentrionale e l'area nord-orientale della Bassa Austria. Gli esperti dell'istituto hanno segnalato la possibilità che la temperatura possa aumentare ulteriormente nel corso della giornata, superando potenzialmente il valore già registrato. È stato inoltre sottolineato che non si esclude la possibilità di battere persino il primato assoluto nazionale per l’Austria, che si attesta a 40,5 gradi, rilevato a Bad Deutsch-Altenburg nel 2013.

Questa prospettiva evidenzia la gravità dell'attuale fenomeno meteorologico.

Il ruolo di Geosphere Austria e i dati ufficiali

Geosphere Austria si conferma l'ente nazionale di riferimento per il monitoraggio meteorologico e climatico del Paese. L'istituto gestisce una vasta rete di stazioni meteorologiche, tra cui quella di Stammersdorf, situata a nord di Vienna, che svolge un ruolo cruciale nella rilevazione delle temperature per la capitale. I dati ufficiali confermano che il precedente record per Vienna non aveva mai superato la soglia dei 40 gradi, rendendo l'attuale rilevazione un evento climatico senza precedenti per la città. La precisione e l'affidabilità di questi dati sono fondamentali per la comprensione e la gestione delle emergenze legate al clima.

Contesto e monitoraggio dell'emergenza

L'attuale ondata di caldo che ha colpito Vienna non è un episodio isolato, ma si inserisce in una serie di eventi caratterizzati da temperature estreme che hanno interessato l'Europa centrale negli ultimi anni. Le autorità locali e nazionali stanno monitorando costantemente l'evoluzione della situazione, con una particolare attenzione rivolta alla protezione delle fasce di popolazione più vulnerabili e alla salvaguardia delle infrastrutture cittadine. Le previsioni meteorologiche indicano che il caldo intenso potrebbe persistere per diversi giorni, rendendo indispensabile il mantenimento di un elevato livello di vigilanza e l'adozione di misure preventive nelle aree colpite per mitigare i potenziali rischi per la salute pubblica e l'ambiente urbano.