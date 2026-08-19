La centrale nucleare di Krško, un'infrastruttura energetica fondamentale per la Slovenia, ha annunciato il suo ritorno alla piena potenza produttiva nella serata di martedì. Questo significativo ripristino della capacità operativa completa è stato reso possibile grazie a un decisivo miglioramento delle condizioni meteorologiche e, in particolare, all'abbassamento della temperatura del fiume Sava. Le acque del Sava sono infatti vitali per il sistema di raffreddamento dell'impianto, e la loro temperatura è un fattore critico per la sicurezza e l'efficienza della centrale.

La gestione operativa e le misure di salvaguardia ambientale

Per assicurare il continuo rispetto delle stringenti normative ambientali, le torri di raffreddamento della centrale rimangono costantemente in funzione. Questo è un elemento chiave per la sostenibilità dell'impianto. In precedenza, la centrale aveva dovuto affrontare un periodo di operatività ridotta. A partire dal 6 agosto, a seguito di una prolungata ondata di calore e di un severo periodo di siccità, la produzione di energia era stata drasticamente ridotta all'80% della sua capacità totale. Tale misura preventiva era stata adottata con l'obiettivo primario di limitare l'impatto ambientale sul delicato ecosistema del fiume Sava, evitando un eccessivo riscaldamento delle sue acque.

La scorsa settimana, un leggero ma significativo miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da una conseguente diminuzione della temperatura dell'acqua del fiume, aveva già permesso un primo incremento della produzione, portandola al 90% della capacità.

Il regime operativo speciale e le restrizioni persistenti

Nonostante il progressivo raffreddamento del fiume Sava avesse già offerto la possibilità di aumentare la potenza produttiva fino a circa il 90%, le restrizioni operative imposte a causa della siccità sono state mantenute in vigore. Tali limitazioni sono state prorogate per un'ulteriore settimana, mantenendo di fatto la centrale in un regime operativo speciale. Durante questo periodo di transizione, l'impianto ha continuato a operare nel pieno rispetto delle limitazioni stabilite per le condizioni di siccità, anche se le temperature più favorevoli del fiume avrebbero teoricamente consentito un'operatività più prossima alla piena capacità.

Questa cautela sottolinea l'importanza della gestione responsabile delle risorse.

La centrale nucleare di Krško si conferma un'infrastruttura energetica strategica non solo per la Slovenia, ma anche per l'intera regione balcanica. Il suo funzionamento è soggetto a un rigoroso quadro di norme ambientali e operative, con una particolare enfasi sull'utilizzo e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche necessarie per il raffreddamento. La capacità di adattarsi a condizioni climatiche variabili, come dimostrato dalla recente riduzione e successiva ripresa della produzione, è cruciale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico, mantenendo al contempo un basso impatto sull'ambiente circostante.