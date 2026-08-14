Una notizia di grande rilevanza per l’ambiente e la biodiversità della Pianura Padana: una vasta e rigogliosa colonia di Spirodela polyrhiza, comunemente nota come lenticchia d’acqua maggiore, una specie vegetale acquatica ormai considerata rara, è stata recentemente individuata lungo il corso del fiume Reno. La scoperta è avvenuta in località Madonna del Bosco, nel territorio di Argenta, in provincia di Ferrara. Questo significativo ritrovamento ha permesso di dare il via a un’operazione strategica di prelievo e successivo trasferimento della specie.

Tale intervento si inserisce nel più ampio contesto del progetto europeo Life Fresh, un’iniziativa di fondamentale importanza coordinata dal Parco del Delta del Po, il cui obiettivo primario è il recupero e la riqualificazione degli ambienti di palude d’acqua dolce.

L'impegno congiunto per la tutela della biodiversità

L’individuazione di questa preziosa pianta, la cui presenza è un indicatore cruciale per la salute e l'equilibrio degli ecosistemi delle paludi d’acqua dolce, è stata opera di Graziano Rossi, stimato professore di Botanica applicata presso l’Università di Pavia, che collabora attivamente con il Parco del Delta. A seguito di questa scoperta, il 12 agosto è stata messa in atto una complessa operazione di trasferimento.

Il Parco del Delta del Po, in sinergia con il Comune di Ravenna e il Consorzio della Bonifica Renana, ha provveduto a spostare una parte della popolazione di Spirodela polyrhiza in ambienti appositamente selezionati e ritenuti idonei per la sua prosperità. Tra le località scelte figurano Punte Alberete, nel comune di Ravenna, e le Valli di Argenta. Una porzione della colonia è stata inoltre destinata al vivaio di piante acquatiche gestito dal Consorzio ad Argenta, assicurandone la conservazione e la possibilità di riproduzione controllata.

Barbara Monti, assessora alle Aree naturali del Comune di Ravenna, ha commentato l'iniziativa, sottolineando che si tratta di "un intervento concreto che mette in relazione la tutela della biodiversità con il recupero di ambienti naturali di grande valore".

Anche Massimiliano Costa, direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e ideatore del progetto, ha evidenziato come il ritrovamento "dimostri quanto sia importante conoscere e valorizzare la biodiversità ancora presente nel nostro territorio". Michele Solmi, direttore dell'Area Ambiente del Consorzio della Bonifica Renana, ha rimarcato l'importanza di tali interventi, che permettono di ampliare le specie riprodotte nel vivaio e di favorirne la diffusione in un territorio di pianura che, purtroppo, sta assistendo a un progressivo impoverimento della sua biodiversità.

Il progetto Life Fresh: obiettivi e aree di intervento nel Delta del Po

Il progetto Life Fresh, avviato nel 2025 e con una durata complessiva di cinque anni, vede la partecipazione attiva del Comune di Argenta e dell'Università di Ferrara.

La sua missione principale è il recupero e la riqualificazione degli ecosistemi delle paludi d’acqua dolce all'interno del Delta del Po. Gli interventi sono specificamente mirati a diverse aree chiave: Punte Alberete e Valle Mandriole, situate nel Ravennate, e Vallesanta, Bassarone e Val Campotto, nell’Argentano. Il progetto si propone di implementare azioni concrete di conservazione e ripristino degli habitat naturali, con un'attenzione particolare alle specie acquatiche rare, come la Spirodela polyrhiza. Le attività previste includono un attento monitoraggio delle popolazioni vegetali e una gestione ottimizzata delle risorse idriche, elementi essenziali per promuovere e sostenere la biodiversità, in piena armonia con le direttive europee per la salvaguardia degli ambienti umidi.