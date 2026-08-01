Una nuova e intensa emergenza incendi ha colpito l'Abruzzo, concentrandosi con particolare virulenza nell’area dell’Aquilano. A Lucoli, in provincia de L’Aquila, le fiamme continuano ad avanzare inesorabilmente, alimentate dalle alte temperature e dal forte vento, divorando ettari di vegetazione. L’incendio, divampato circa dieci giorni fa, non si è mai completamente estinto; nelle ultime ore, diversi focolai si sono riattivati, rendendo necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per contenere la situazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono impegnate su molteplici fronti in tutta la regione.

Nella zona di Lucoli, il rogo si è spinto fino al versante della frazione aquilana di Roio, dove le operazioni hanno visto coinvolte due squadre dei Vigili del Fuoco con dieci unità e quattro mezzi, un’autobotte chilolitrica con altre due unità per l’approvvigionamento idrico, un elicottero della Regione Abruzzo e una squadra della Protezione Civile composta da cinque operatori e due mezzi. In mattinata, due Canadair sono intervenuti a supporto, per poi essere ridestinati su altri fronti. Le attività di controllo e bonifica proseguono anche attraverso l’impiego di droni. Nella stessa giornata, altri incendi hanno richiesto interventi a Balsorano (L’Aquila), Cepagatti (Pescara) e Casalbordino (Chieti); al momento, tutti risultano domati e le bonifiche sono in corso.

Incendio ai Moduli Abitativi Provvisori di Roio: indagini e danni

Il contesto dell'emergenza incendi nell'Aquilano include un grave episodio che ha interessato la frazione di Roio. Nei giorni scorsi, un incendio notturno si è sviluppato nel complesso dei Moduli Abitativi Provvisori (Map) di Santa Rufina di Roio. Le fiamme, divampate intorno all’una di notte, hanno devastato la copertura del piano superiore della struttura, distruggendo quasi completamente il tetto e provocando danni ingenti a due abitazioni. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti con quattro mezzi e dodici uomini, ha permesso di circoscrivere il rogo, evitando la propagazione all’intero complesso e provvedendo alla messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la dinamica e l’origine dell’incendio. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dell’atto doloso. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma per ragioni di sicurezza, diversi residenti sono stati evacuati e trasferiti temporaneamente. Restano da quantificare i danni materiali e da effettuare le verifiche tecniche sull’agibilità degli appartamenti interessati e di quelli adiacenti.

Risorse e impegno costante contro l'emergenza

L’emergenza incendi in Abruzzo continua a vedere il coinvolgimento di un vasto numero di risorse e un impegno senza sosta.

Squadre di terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, supportate da mezzi aerei come elicotteri regionali e i cruciali Canadair, operano incessantemente. L'utilizzo strategico di droni per il monitoraggio e la bonifica delle aree colpite si è rivelato fondamentale. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono con determinazione, con l'obiettivo primario di contenere i danni, prevenire ulteriori propagazioni e, soprattutto, garantire la sicurezza dei residenti nelle zone interessate da questa ondata di roghi.