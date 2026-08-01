A Castelletto d’Orba, in provincia di Alessandria, le Fonti Feja e Cannone sono nuovamente accessibili ai cittadini a partire da oggi, primo agosto 2026. La revoca dell’ordinanza di divieto, emessa dal sindaco Marco Lanza, giunge dopo l’esito favorevole delle analisi sui parametri qualitativi dell’acqua, che ne confermano la piena idoneità al prelievo e all'utilizzo pubblico. La notizia della riapertura è stata diffusa dal Comune tramite i propri canali social, segnando la fine di un periodo di chiusura precauzionale iniziato il 15 luglio 2026.

La sospensione dell'accesso alle Fonti Feja e Cannone era stata imposta dal sindaco Marco Lanza con un'ordinanza del 15 luglio 2026.

Tale provvedimento si era reso necessario in via precauzionale, a seguito del riscontro di alcuni parametri dell’acqua fuori norma durante i controlli di routine effettuati a metà luglio. L’ordinanza aveva temporaneamente vietato sia il prelievo che l’uso dell’acqua da entrambe le fonti, in attesa di approfondite verifiche analitiche per accertarne la sicurezza.

Revoca dell’ordinanza e ripristino dell’accesso

La decisione di revocare il divieto è stata presa dal sindaco Lanza non appena sono pervenuti i risultati delle nuove analisi, che hanno attestato il pieno ripristino dei parametri qualitativi dell'acqua, ora conformi alla normativa vigente. Queste verifiche analitiche, condotte dagli enti competenti, hanno fugato ogni dubbio sulla potabilità e sicurezza dell'acqua erogata.

Di conseguenza, i residenti di Castelletto d’Orba possono ora tornare a usufruire liberamente dell'acqua delle due fonti, senza alcuna restrizione.

Il Comune ha voluto enfatizzare l'importanza cruciale dei controlli periodici sulla qualità dell'acqua, considerandoli un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza idrica e la tutela della salute pubblica. La rapida comunicazione della riapertura mira non solo a informare tempestivamente la popolazione, ma anche a rassicurare i cittadini sull'affidabilità e l'idoneità dell'acqua fornita dalle fonti pubbliche locali.

Le Fonti Feja e Cannone e il sistema idrico locale

Le Fonti Feja e Cannone rappresentano punti di approvvigionamento idrico di significativa importanza per la comunità di Castelletto d’Orba.

La loro gestione è strettamente allineata alle direttive delle autorità sanitarie locali, le quali eseguono regolari e rigorosi controlli sulla qualità dell'acqua. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa, vengono prontamente attuate le necessarie misure precauzionali, come avvenuto in questo caso.

Il sistema idrico comunale di Castelletto d’Orba si basa su un'attenta gestione delle risorse idriche locali e su una stretta collaborazione con gli enti preposti al controllo ambientale. L'obiettivo primario è assicurare costantemente la disponibilità di acqua potabile che rispetti pienamente gli standard di sicurezza e qualità. La recente riapertura delle Fonti Feja e Cannone, dopo la temporanea sospensione, si inserisce pienamente in questo quadro di monitoraggio continuo e di tutela della risorsa idrica a beneficio di tutta la cittadinanza.