Il Comune di Quartu Sant’Elena ha istituito una task force dedicata alla tutela degli animali d’affezione, un’iniziativa volta a salvaguardare il benessere di cani e gatti durante le giornate di caldo intenso. Annunciata il 7 agosto 2026, questa operazione vede in campo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Graziano Milia, l’Assessorato all’Ambiente, la polizia locale, i carabinieri e il Corpo forestale. Un supporto tecnico-sanitario fondamentale è garantito dal Servizio veterinario della ASL.

La creazione di questa squadra speciale segue l’emanazione di un’ordinanza comunale che vieta esplicitamente di lasciare cani e gatti soli su balconi o in cortili non adeguatamente riparati dal sole.

Il provvedimento è stato adottato in risposta a circa cento segnalazioni pervenute dai residenti, i quali hanno comunicato alle autorità la presenza di animali esposti in spazi esterni privi di protezione dalle temperature estreme.

L’ordinanza e l’azione della task force

L’ordinanza comunale è stata concepita per assicurare il benessere degli animali domestici, stabilendo obblighi chiari per i proprietari. L’obiettivo primario è prevenire che cani, gatti e altri animali d’affezione siano esposti a rischi concreti derivanti dalle ondate di calore. La task force ha il compito di vigilare sul rispetto di queste disposizioni, intervenendo prontamente in caso di nuove segnalazioni e collaborando strettamente con il personale veterinario.

Quest’ultimo è incaricato di valutare le condizioni degli animali e di accertare eventuali violazioni dell’ordinanza.

L’assessora all’Ambiente, Romina Mura, ha sottolineato l’importanza strategica di creare una rete strutturata di collaborazione tra le diverse istituzioni e le associazioni competenti nel campo della tutela e del benessere animale. Questa sinergia è considerata un elemento cruciale della strategia comunale, mirata sia alla prevenzione che alla promozione di comportamenti responsabili tra i cittadini, specialmente in un contesto di emergenza climatica.

La sinergia tra enti e il ruolo del Servizio veterinario

Il Servizio veterinario della ASL ricopre un ruolo essenziale nell’iniziativa, fornendo il supporto tecnico-sanitario indispensabile per una corretta valutazione delle condizioni degli animali segnalati e per verificare la piena osservanza dell’ordinanza.

La stretta collaborazione tra il Comune, le forze dell’ordine e il personale sanitario permette di garantire interventi tempestivi ed efficaci in tutte le situazioni di rischio per gli animali. Questa sinergia contribuisce anche a una maggiore sensibilizzazione della comunità sul tema della protezione dal caldo per gli amici a quattro zampe.

L’amministrazione comunale intende, attraverso questa iniziativa, rafforzare la prevenzione e assicurare un presidio costante sul territorio. L’obiettivo finale è rispondere in modo efficace alle richieste dei cittadini e garantire il benessere degli animali domestici per tutta la durata del periodo estivo, mitigando i pericoli legati alle alte temperature.