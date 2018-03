È già tempo di tornare a pensare al campionato italiano di calcio perché la ventisettesima giornata di Serie A incombe, ma mentre le varie squadre si preparano ad affrontare al meglio il weekend per cercare di migliorare l'attuale classifica [VIDEO], in casa Napoli si continua a parlare incessantemente di mercato e di quello che sarà il futuro della squadra al termine di questa stagione che potrebbe essere gloriosa e diventare storica per il popolo partenopeo. E proprio a riguardo, però, sembra ormai fatta per la prima cessione di giugno, uno di quegli addii pesanti e che turberà sicuramente l'umore di un'intera tifoseria.

Napoli: ecco la cessione dolorosa, e adesso?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, infatti, sembra ormai questione di tempo il divorzio tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis e l'estremo difensore spagnolo Pepe Reina, il quale dovrebbe approdare con tutta probabilità al #Milan di Gennaro Gattuso.

Dopo l'arrivo del terzino della Sampdoria Ivan Strinic, ex Napoli tra l'altro, anche il portierone partenopeo si tingerà di rossonero al termine della stagione in corso. Il contratto del giocatore, infatti, come ben noto è in scadenza a giugno e difficilmente si riuscirà a trovare un accordo per prolungare il matrimonio.

Passa ai rivali del Milan: il Napoli cerca il sostituto

Soprattutto ora, visto che sembra oramai praticamente chiusa la questione, con Pepe Reina pronto a diventare il nuovo portiere del Milan. E ulteriore buona notizia per i tifosi rossoneri è che l'ingaggio dell'estremo difensore spagnolo non è legato alla partenza di Gigio Donnarumma. L'attuale portiere del Napoli, infatti, potrebbe diventare il vice del promettentissimo portiere italiano. Stando alle ultime indiscrezioni, Reina avrebbe accettato l'offerta del Milan di un biennale a 2 milioni di euro più bonus con opzione per un terzo anno.

Se per molti questo acquisto a parametro zero poteva significare l'addio di Donnarumma, dunque, bisogna ricredersi, perché lo spagnolo prenderà il posto di Marco Storari, che ormai quasi certamente saluterà Milano. Proprio per questo il Napoli si sarebbe già messo a lavoro per trovare il nuovo numero uno per Sarri.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie di calciomercato e, più in generale, sul mondo del calcio, continuate a seguire l'autore di questo articolo e il nostro sito Blasting News.