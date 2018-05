Inter sempre protagonista delle ultime notizie sul calciomercato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ancora con il dubbio della partecipazione all'edizione 2018/2019 della Champions League. Decisiva l'ultima giornata contro la Lazio, fuori casa a Roma, nella serata di domenica 20 maggio alle 20.45. Un match decisivo, una vera finale, per i ragazzi delle rispettive squadre. Luciano Spalletti crede nelle qualificazione alla prossima Champions, ma i biancazzurri sono un ostacolo tutt'altro che semplice da valicare, almeno stando a quanto fatte vedere in questa stagione.

Inter: testa al mercato

L'Inter ha già chiuso qualche trattativa per la prossima stagione di Serie A.

Il primo colpo è stato quello di Stefan De Vrij che, in scadenza di contratto con la Lazio, arriverà a parametro zero. Il secondo riguarda invece Kwadwo Asamoah, il terzino ghanese, che ha già sostenuto a Milano le visite mediche: anche lui arriva a parametro zero [VIDEO], provenienza Juventus. Il calciatore, che ha fatto le fortune di Massimiliano Allegri ha firmato un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione che lo legherà sino al 2021 con la squadra nerazzurra. In ultima analisi tocca a Lautaro Martinez: nessun parametro zero ma oltre venti milioni di euro versati dall'Inter al Racing Avellaneda per averlo in rosa. Mercato concluso qui? Assolutamente no, perché la tifoseria chiede altri nomi da portare a Milano per affrontare al meglio la prossima stagione 2018/2019.

Una pista calda

Le ultime notizie di calciomercato in casa Inter sono arrivate dal quotidiano Tuttosport.

Pare che nel mirino dei nerazzurri ci sia Cristante, calciatore dell'Atalanta e della Nazionale di calcio italiana. Su di lui ci sarebbero anche Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Ma, una delle mete più gradite al calciatore, vista anche la vicinanza con Bergamo, sarebbe proprio Milano e l'Inter potrebbe sfruttare la volontà del calciatore per portarlo in rosa a Luciano Spalletti. I soldi ricavati dall’accesso alla Champions potrebbero essere fondamentali per tentare l’assalto al giocatore: si parte da una valutazione di 30 milioni. Con 46 presenze ufficiali, 12 gol e 4 assist il giovane ha indubbiamente attirato a sé l'interesse di molte big, facendo cosi lievitare il prezzo [VIDEO]del suo cartellino. Sul web sono già partiti i pareri in merito alla trattativa: la tifoseria pare (anche se non dovrebbe essere il solo) gradire l'arrivo. Per i prossimi aggiornamenti, cliccate sul 'Segui' nella pagina dell'autore della news.