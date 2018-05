Il match dell'Olimpico di domenica sera, che vedrà affrontarsi Lazio e Inter, sarà decisivo per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Proprio per questo, sia Simone Inzaghi che Luciano Spalletti, non possono assolutamente permettersi errori che rischierebbero di compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Se il tecnico toscano sembra avere pochi dubbi di formazione, il biancoceleste, invece, ha ancora un enorme dilemma da risolvere. Un suo importantissimo giocatore, infatti, potrebbe non prendere parte alla partita.

La vicenda

Il difensore olandese De Vrij [VIDEO], dal suo approdo nella Capitale, si è dimostrato un vero e proprio pilastro del club di Lotito e, sotto la gestione Simone Inzaghi, è stato uno dei calciatori più utilizzati.

Nonostante ciò, il centrale laziale potrebbe non scendere in campo nel match decisivo di domenica sera. Infatti, lo stesso De Vrij, ha appena firmato un contratto per la prossima stagione con il club nerazzurro, pur non sapendo ancora se avrà il privilegio o meno di giocare la prossima Champions League. Fin qui, non ci sarebbe alcun problema, se non fosse che, la sua attuale società, sta battagliando per l'ultimo posto "nell'Europa dei grandi" proprio contro quell'Inter di cui farà parte il giocatore olandese dal termine di questo campionato. Mentre a Roma, in molti, si interrogano sulla necessità da parte del club di Milano [VIDEO]di ufficializzare già ora un trasferimento del genere, nonostante un evidentissimo "conflitto di interessi" del giocatore, Simone Inzaghi sta seriamente pensando di lasciare a casa De Vrij.

Il giocatore chiede fiducia

Secondo un'indiscrezione lanciata da Premium Sport, l'olandese avrebbe lasciato un messaggio scritto a compagni di squadra e allenatore, nel quale ha espressamente richiesto di scendere in campo nella partita di domenica, promettendo il massimo dell'impegno e della professionalità. Se non c'è alcun dubbio che, il difensore, si dimostrerà attaccato all'attuale maglia fino all'ultimo minuto di Lazio-Inter, d'altro canto, Simone Inzaghi teme che il giocatore possa subire un contraccolpo psicologico incontrollabile. La decisione finale, dunque, spetta al mister laziale, che valuterà attentamente tutti i pro e i contro di un suo eventuale utilizzo. C'è la sensazione, però, di trovarsi di fronte ad una situazione che si sarebbe potuta evitare.