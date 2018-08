Il campionato del Napoli è cominciato nel migliore dei modi vincendo già due partite contro avversari temibili che avrebbero potuto mettere in difficoltà in qualsiasi modo la squadra di Ancelotti. Intorno all'ambiente partenopeo va detto, inoltre che regnava molta perplessità anche a causa di un mercato a ribasso [VIDEO]; i tifosi azzurri infatti si aspettavano grandi nomi in arrivo grazie all'approdo di Ancelotti.

Cosi non è stato, ma i tifosi del Napoli dopo i 6 punti in classifica possono davvero solo sorridere di fronte a questa squadra. Ancelotti sembra già aver conquistato il popolo azzurro e le vittorie ottenute contro Lazio e Milan ne hanno rafforzato ancora di più la sua posizione.

Il tecnico ha avuto rispetto del lavoro di Sarri andando a non modificare poco nella testa e nel modo di giocare. Le uniche novità del tecnico riguardano il modulo e alcune scelte in mezzo al campo dettate da una sua filosofia di gioco ben precisa.

Contro la Samp, possibile panchina per Hamsik

Il tecnico non si culla di certo sugli allori dall'alto della sua esperienza e sa che c'è ancora tanta strada e lavoro da fare per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Il Napoli nel prossimo turno affronterà fuori casa la Sampdoria di Giampaolo che debutterà in casa di fronte al proprio pubblico al quale vorrà fare un bel regalo dopo le prestazioni non proprio esaltanti degli ultimi turni.

A centrocampo nella trasferta Ligure rischia il posto Marek Hamsik. Il capitano potrebbe beneficiare di un turno di riposo in favore di Diawara pronto a comandare il centrocampo azzurro.

A centrocampo c'è possibilità di vedere anche Fabian Ruiz che sembra essere recuperato. Salgono le quotazioni sull'out sinistro in difesa di Luperto al posto di Mario Rui.

Milik ancora favorito su Mertens

In attacco invece dovrebbe cambiare ben poco con il terzetto formato da Callejon, Insigne e Milik. Il polacco partirà ancora titolare e al momento sembra essere nettamente in vantaggio nelle preferenze dell'allenatore di Reggiolo. Ancora panchina per Mertens [VIDEO] quindi che deve trovare ancora la miglior condizione atletica per riuscire a trovare una maglia da titolare tra gli undici.

La sensazione è che gli undici azzurri possano essere sempre gli stessi fino a quando non comincerà la Champions League. Sarà in quel momento in cui cominceranno le rotazioni in casa partenopea dove tutti dovranno farsi trovare pronti al meglio.