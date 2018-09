Sarà l'Inter ad inaugurare la ripresa del campionato [VIDEO], con l'anticipo della quarta giornata che vedrà i nerazzurri ospitare il Parma. La Lega di Serie A ha infatti comunicato anticipi e posticipi fino al 29 dicembre, giorno in cui è in programma l'ultima giornata del girone d'andata. Tra gli anticipi che vedranno protagonisti gli uomini di Luciano Spalletti spicca il derby d'Italia che si disputerà di venerdì in notturna.

Si riparte con Inter-Parma

Inter-Parma sarà dunque il primo anticipo della quarta giornata, in programma sabato 15 settembre alle ore 15. Sabato 22 settembre è invece in programma la trasferta di Marassi, in casa della Sampdoria.

Icardi e compagni saranno protagonisti di un anticipo anche in occasione del primo turno infrasettimanale di stagione: martedì 25 settembre, infatti, ospiteranno la Fiorentina. Alla 7^ giornata i nerazzurri giocheranno nuovamente in casa [VIDEO], avversario di turno è il Cagliari, sabato 29 settembre. Per quanto riguarda il 7 ottobre, invece, l'Inter farà visita alla Spal nel posticipo domenicale. Alla 9^ c'è il derby della Madonnina, Inter-Milan si gioca domenica 21 ottobre alle 20.30, mentre il 29 ottobre la Beneamata chiuderà il 10° turno con il posticipo del lunedì in casa della Lazio. Nel mese di novembre, sabato 3, l'Inter ospita il Genoa, l'11 novembre giocherà l'anticipo dell'ora di pranzo sul campo dell'Atalanta ed il 24 l'anticipo serale del sabato, in casa contro il Frosinone. I primi di dicembre sono invero infuocati: prima la trasferta in casa della Roma, domenica 2 alle ore 20.30, poi il citato derby d'Italia: Juventus-Inter si gioca venerdì 7 dicembre sempre in serale.

Sabato 15 dicembre c'è Inter-Udinese, il 22 in pieno clima natalizio c'è l'impegno in casa del Chievo mentre il giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, va in scena un altro big-match, stavolta contro il Napoli. Chiude il girone d'andata Empoli-Inter fissata per il 29 dicembre,

Orario delle partite, TV e streaming

I nerazzurri giocheranno per lo più in notturna: inzieranno alle 20.30 le partite contro Sampdoria, Cagliari, Spal, Milan, Lazio, Frosinone, Roma, Juventus e Napoli. La squadra di Spalletti, inoltre, disputerà alle ore 15 i match contro Parma, Genoa ed Empoli; alle 18 contro Udinese e Chievo, alle 12.30 contro l'Atalanta ed alle 21 contro la Fiorentina. La trasferta in casa della Sampdoria del 22 settembre, la sfida casalinga con il Cagliari del 29, il derby lombardo in casa dell'Atalanta dell'11 novembre e la gara interna con il Frosinone del 24 dello stesso mese andranno in diretta streaming su Dazn. Il resto delle partite viene trasmesso in TV da Sky ed in streaming grazie all'applicazione SkyGo.