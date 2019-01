Annuncio

La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo [VIDEO]. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione invernale di Calciomercato.

La trattativa

L'ex bianconero, ceduto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, potrebbe lasciare l'Italia per approdare oltremanica e precisamente al Chelsea, dove andrebbe a ricongiungersi con Maurizio Sarri, suo allenatore al Napoli.

La trattativa tra la Juventus e i londinesi sarebbe già partita e nell'operazione potrebbe essere inserito Emerson Palmieri nella veste di contropartita tecnica. Il club di Andrea Agnelli in questo modo incasserebbe un compenso pecuniario più un esterno [VIDEO], peraltro nel mirino di Madama da sempre. Se il trasferimento del numero nove si realizzasse, il Milan potrebbe dare l'assalto al Genoa per Krzysztof Piatek ed ecco che in questo possibile valzer di centravanti potrebbe entrarci anche Andrea Favilli, giocatore di proprietà della Juventus, ma in prestito ai rossoblu. Il presidente Enrico Preziosi sembra preferire il classe 1997 a Mario Balotelli. La Juventus da questa possibile danza di attaccanti ne uscirebbe con un tesoretto, un giocatore in più e la valorizzazione del giovane Favilli, ma perché ciò accada il Milan ha necessità di fare cassa per affrontare l'acquisto di Piatek.

A tal proposito il direttore dell'area tecnica Leonardo potrebbe trattare con il Lipsia per la cessione di Calhanoglu. I tedeschi hanno offerto 22 milioni per il trequartista turco.

Il probabile arrivo di Palmieri aprirebbe alla cessione di Spinazzola

Fabio Paratici da Dubai aveva dichiarato la sua intenzione di non vendere nessun giocatore per non scardinare gli equilibri e per questo motivo anche Leonardo Spinazzola è stato blindato pur avendo avuto poco spazio di gioco, anche se con Juan Cuadrddo ai box è necessario avere a disposizione un altro esterno. Se arrivasse l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, allora l'ex Atalanta potrebbe trasferirsi in un club dove ci sia la possibilità di giocare con continuità. Il numero 37 bianconero è nel mirino Bologna e con Pippo Inzaghi sarebbe uno dei titolari.

L'intrigo di mercato, oggi subirà una battuta d'arresto per dare spazio alla sfida sul campo di Gedda, ma già da domani potrebbero esserci nuovi sviluppi.