Domenica 27 gennaio, alle ore 15:00, Atalanta e Roma si sfideranno in occasione della 21^ giornata di Serie A 2018/19. Si tratta indubbiamente di due squadre con obiettivi ben precisi e tanta voglia di vincere: i giallorossi, ospiti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, sono in ripresa e tenteranno di conquistare la quarta vittoria consecutiva per restare in scia al quarto posto che vale la qualificazione alla Champions League. Anche i bergamaschi, dal canto loro, qualora dovessero ottenere i tre punti, potrebbero iniziare seriamente a mettere nel mirino l'Europa dei grandi.

Il match promette spettacolo, gol e tanta qualità di gioco, soprattutto perché le due avversarie di turno stanno attraversando un ottimo momento di forma [VIDEO].

Area giallorossa

La squadra di mister Di Francesco, dopo aver vissuto un periodo negativo costellato di parecchi infortuni, è tornata a vincere [VIDEO]e sta ritrovando sempre di più la propria identità di gioco. Il tecnico capitolino domenica pomeriggio dovrebbe schierare la sua squadra con il tradizionale 4-2-3-1: a difendere i pali ci sarà il confermatissimo Olsen, in difesa dovrebbero agire Manolas, Fazio e Kolarov, mentre sulla destra saranno Karsdorp e Santon a contendersi il posto.

A centrocampo, nonostante la convocazione di De Rossi, Cristante e Nzonzi sono favoriti per giocare da titolari. Pellegrini, invece, potrebbe contendere a Zaniolo la maglia da trequartista. Sulle fasce d'attacco, Florenzi sarà in campo se avrà completamente recuperato dall'influenza, altrimenti Di Francesco potrebbe optare per la soluzione Kluivert.

Sul fronte opposto non dovrebbero esserci dubbi su El Shaarawy, mentre la punta centrale sarà Dzeko, in pole-position rispetto a Schick.

La Roma dovrà provare ad ottenere la vittoria se vorrà continuare a lottare per la parte alta della classifica e soprattutto per la qualificazione in Champions League che consentirebbe ai giallorossi di continuare ad essere tra i protagonisti del grande calcio europeo.

Area nerazzurra

La Dea, sempre in goal nelle ultime 12 partite di Serie A e reduce dalla cinquina rifilata al Frosinone, non vuole di certo fermarsi, puntando a consolidare ulteriormente la sua presenza nelle zone nobili della classifica. Siccome "squadra che vince non si cambia", Gasperini non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal suo consueto 3-4-2-1: in porta Berisha, il trio difensivo dovrebbe essere costituito da Toloi, Palomino e Mancini (nuovo gioiello dell'Atalanta).

Hateboer e Castagne dovrebbero presidiare le fasce di centrocampo, mentre Pasalic e De Roon andrebbero a schierarsi sulla mediana.

In attacco il tecnico nerazzurro non rinuncerà alla collaudata coppia Ilicic-Gomez a sostegno di Duvan Zapata, bomber del momento. L'attaccante colombiano, infatti, è uno degli uomini più in forma del campionato, essendo riuscito ad inserirsi al meglio negli schemi di gioco di Gasperini, il quale ripone tanta fiducia nell'ex Sampdoria.

Nonostante risulti tra i convocati, Freuler non dovrebbe giocare, essendo reduce da un infortunio all'adduttore destro.