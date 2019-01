Annuncio

Annuncio

La Juventus di Allegri fa visita all'Atalanta di Gasperini, in un match valido per i quarti di finale di Coppia Italia. Si tratta di una gara secca: chi vince va in semifinale. Nel turno precedente, i bianconeri hanno sconfitto il Bologna (2-0), mentre l'Atalanta ha superato il Cagliari (2-0).

Probabili formazioni

Massimiliano Allegri punterà ancora una volta su Cristiano Ronaldo. Il portoghese partirà dal primo minuto, supportato da Dybala e Bernardeschi.

Confermata anche la presenza in difesa di Cancelo [VIDEO]. Per ciò che concerne l'Atalanta, invece, in attacco dovrebbe esserci il prolifico Zapata. Quasi certa anche la presenza di Ilicic e Gomez.

Advertisement

Il riepilogo delle possibili formazioni:

Atalanta (3-4-3) : Berisha; Palomino, Djimsiti, Toloi; Castagne, De Roon, Hateboer, Freuler; Ilicic, Gomez; Zapata.

: Berisha; Palomino, Djimsiti, Toloi; Castagne, De Roon, Hateboer, Freuler; Ilicic, Gomez; Zapata. Juventus (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Rugani, Chiellini, Cancelo; Matuidi, Bentancur, Pjanic; Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Dybala.

Dove vedere Atalanta-Juventus

La gara di Coppa Italia sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1(Rai Uno) [VIDEO]. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming online, da tablet, pc e smartphone tramite il servizio gratuito Rai Play.