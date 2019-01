Annuncio

Annuncio

Nel mercato del calcio, oggi girano cifre astronomiche, guardando indietro i 75 miliardi di lire spesi dalla Juventus per acquistare Gianluigi Buffon nel 2001, appaiano una cifra ridicola, ma allora hanno fatto storcere il naso a molti. L'ex portiere bianconero, ha militato nelle fila del club di Agnelli per ben 17 anni, diventando uno dei pilastri della squadra ed un'icona di juventinità. In termini di risultati ha ripagato con gli interessi la somma investita.

Il pensiero di Buffon sul trasferimento alla Juve

L'estremo difensore, oggi in forza al Paris Saint Germain, in un'intervista rilasciata alla rivista Four Four Two, ha raccontato che il suo trasferimento dal Parma alla Juventus è stato uno dei migliori affari di Calciomercato della società torinese: "Penso che con me i bianconeri abbiano fatto uno dei migliori affari della loro storia".

Molti addetti ai lavori però hanno ritenuto troppo alta la cifra di 75 miliardi di lire versati ai parmigiani per un portiere, ma i risultati hanno dato ragione agli acquirenti [VIDEO]che in questo modo hanno mostrato la loro intraprendenza e lungimiranza nel condurre gli affari: "Il mio trasferimento fu una mossa molto intelligente della Juventus".

Advertisement

Buffon pensa inoltre che la cifra di allora è ben poca cosa rispetto alle somme affrontate oggi dai top club per accaparrarsi i migliori.

Il costo proibitivo dei portieri di oggi

L'intervistato ha sottolineato come ai nostri giorni, i portieri costino moltissimo, basti pensare che Kepa è stato pagato 80 milioni di euro dal Chelsea ed Alisson circa 75 milioni dal Liverpool. Queste sono cifre astronomiche, ma i portieri citati sono molto giovani e dunque acquisti futuribili [VIDEO], come lo è stato lui per la Vecchia Signora, con la quale il matrimonio è durato ben 17 anni e poi si è interrotto quest'estate per la programmazione concordata tra le parti un anno prima, quando la dirigenza della Continassa ha acquistato Wojciech Szczesny. Secondo i patti, il polacco ha giocato come secondo portiere nella prima stagione, con la promessa di diventare titolare nella seconda annata.

Advertisement

I migliori video del giorno

"Kepa, Alisson, Ederson sono molto giovani come lo ero io quando andai alla Juventus", questa l'affermazione dell'estremo difensore che continuando afferma come ogni portiere debba essere pagato per ciò che vale, senza fare confronti con i giocatori che svolgono altri ruoli. Nell'ultima battuta, il tesserato del PSG, tiene a precisare che non ci sono lotte in corso tra: "Portieri e difensori, portieri e attaccanti, portieri e centrocampisti".