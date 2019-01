Annuncio

Il calciomercato di Serie B [VIDEO]è pronto ad entrare nella sua fase più bollente. Come ormai accade da anni, gli ultimi giorni di Calciomercato sono infatti senza dubbio quelli più stressanti per gli addetti ai lavori e più emozionanti per i tifosi che amano questa fase del calcio.

Il Lecce senza dubbio è una delle squadre più attive in quest'ultima fase di calciomercato. Tra oggi e domani è in arrivo l'attaccante Tumminello, scuola Roma ma acquistato in estate dall'Atalanta dove finora ha avuto pochissimo spazio.

Sempre in attacco il Lecce ha un accordo totale per Manuel Pucciarelli ma si attende ancora un'intesa tra Chievo Verona ed Empoli per l'ok ufficiale. Intanto il club salentino è pronto a cedere Pettinari al Crotone. L'attaccante ex Pescara è reduce tra l'altro di una prestazione più che sufficiente contro la Salernitana sabato scorso nella vittoria dei giallorossi.

Nonostante questo, però, non cambierà la situazione per l'attaccante che è appunto pronto a vestire la maglia del Crotone.

Perugia-Pescara: scintille di calciomercato, a Foggia arriva Leali

Trattativa dalle grandi pretese quella tra Perugia e Pescara per l'attaccante Melchiorri. Ieri, Durante un'intervista televisiva a Rete 8, il patron del Pescara Sebastiani ha spiegato che il suo parigrado del Perugia ha chiesto 3 milioni per cedere l'attaccante Melchiorri. Una richiesta che è parsa senza dubbio esagerata e per questo ha frenato la trattativa sul nascere. Pronta la risposta del Presidente perugino Santopadre, il quale su Tuttomercatoweb ha risposto: "Caro Daniele, visto che usi la stampa per fare le trattative, ti informo che io ho chiesto 3 milioni e mezzo e non 3 milioni come erroneamente hai dichiarato".

E a proposito di Perugia è praticamente chiusa la trattativa con il Foggia per lo scambio di portieri: a Foggia arriverà Leali, al momento chiuso da Gabriel nel Perugia e il percorso inverso sarà compiuto da Bizzarri, una delle più grandi delusioni dei rossoneri in questa prima parte di stagione. Dopo aver sondato il terreno per le ipotesi Marchetti, Frattali e Scuffet, il Foggia ha puntato dritto sulle ali considerato il portiere più affidabile.

Restando in tema estremi difensori, l'Ascoli ha preso Fulignati dall'Empoli. I bianconeri dopo una prima parte di stagione sfortunata per i due portieri, cercano adesso più affidabilità tra i pali.

Resta, inoltre, scatenata la Cremonese. Il club lombardo è riuscito ad avere l'ok del bomber Fabio Ceravolo che nelle scorse settimane era stato seguito da diversi club della cadetteria tra cui Benevento e Brescia, inoltre la Cremonese ha chiuso per l'acquisto di Samuele Longo: si tratterebbe di due arrivi di spessore per il club lombardo.

Infine il Benevento ha ufficialmente chiuso la trattativa [VIDEO] per Caldirola: il giocatore è già a disposizione del tecnico dei campani.