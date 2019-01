Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato di Serie B è entrato nel vivo e le trattative sono tantissime in queste ore. In questo articolo, oggi 28 gennaio, seguiremo le trattative in diretta. Per oggi sono a te sei diverso ufficialità come quella del passaggio di Tumminello a Lecce è quella di Caldirola al Benevento.

Calciomercato Serie B: le trattatuive in diretta

Ore 11.40: la Cremonese ha chiuso per Longo che dovrebbe fermare nella giornata di oggi. Nel mirino ancora Fabio Ceravolo con il quale è stato raggiunto un accordo nei giorni scorsi.

Leggi anche Emiliano Sala: la polizia interrompe le ricerche del calciatore scomparso

Ore 11.20: l'Ascoli insiste per il centrocampista fiordilino del Palermo.

Ore 10.15: attesa in giornata l'ufficialità per lo scambio di portieri tra Perugia e Foggia. Leali andrà al Foggia e Bizzarri in umbria.

Advertisement

Ore 9.40: la Salernitana che continua a seguire Calaiò [VIDEO], vuole Mustacchio del perugia, ma ancora non c'è l'ok.

Ore 9.10: il Crotone aspetta Pettinari da Lecce [VIDEO] e ha rifiutato l'offerta del Perugia per Martella.

Ore 8.30: tra oggi e domani Lecce accoglierà l'attaccante Tumminello in arrivo dall'Atalanta.

Ore 8.00: il Pescara vuole regalarsi un grande attaccante e sta pensando a Daniel Ciofani del Frosinone. L'attaccante era stato vicino alla cremonese, ma ora i lombardi hanno mollato la presa e sono vicini a Ceravolo.