Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato della Juventus si muove a centrocampo. La società bianconera vuole trovare nuove soluzioni per Allegri in un reparto che a fine stagione con ogni probabilità perderà Khedira. Due le trattative principali: quella per Ramsey è già entrata nel vivo, quella per Pogba somiglia ad oggi ad un sogno da cullare e da provare a realizzare durante l’estate.

Juventus: Ramsey ormai ad un passo

La trattativa più calda del calciomercato della Juventus [VIDEO], come detto, è quella per Ramsey e a dare gli aggiornamenti sulla situazione, oggi è La Gazzetta dello Sport.

Il forte centrocampista gallese ha ormai trovato l’accordo con i bianconeri per un contratto di cinque anni. Al giocatore, che si svincolerà dall’Arsenal a fine stagione, andranno quasi 8 milioni a stagione.

Advertisement

Domenica dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di rito e proprio nel weekend Paratici potrebbe provare un’altra mossa: cercare di convincere i gunners a cedere Ramsey già durante questa finestra di mercato. L’impresa però è moto difficile: Emery ha dichiarato più volte che si terrà stretto il suo jolly fino alla scadenza naturale del contratto.

Calciomercato Juventus: prove di scambio Pogba-Douglas Costa

Situazione in evoluzione nel calciomercato della Juventus anche per Paul Pogba, il vero sogno di Andrea Agnelli [VIDEO]per la prossima stagione. Il centrocampista francese dopo l’addio di Mourinho sembra aver ritrovato continuità di prestazioni e serenità a Manchester, ma non dimentica i bianconeri e quando può strizza anche l’occhio al ritorno. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa ma, come spiega Tuttosport oggi nella sua prima pagina, si sta cercando una via per provare a fare breccia nel cuore dei 'Diavoli Rossi'.

Advertisement

L’ultima idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di provare a proporre uno scambio Pogba-Douglas Costa in modo da abbassare il prezzo del cartellino e iniziare anche a liberare spazio nella rosa di Allegri. Lo United da tempo corteggia il brasiliano, ma per ora nessuna vera e propria risposta potrà arrivare dall’Inghilterra. E’molto probabile che prima di sviluppare ogni affare, a Manchester vorranno scegliere il nuovo manager e con lui decidere il futuro. In sintesi, Ramsey sarà un nuovo giocatore di Allegri, sicuramente in estate meno probabile a gennaio, e per Pogba si continua a cercare una soluzione: il calciomercato della Juventus ha nel rinnovamento del centrocampo il suo obiettivo primario.