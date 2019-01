Annuncio

Annuncio

Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. [VIDEO] Le ultime news si concentrano su Massimiliano Allegri, che è stato messo nel mirino dal Real Madrid per la prossima stagione. Florentino Perez, numero uno delle "merengues", infatti, non sarebbe affatto soddisfatto del gioco espresso dalla squadra allenata d Santiago Solari e vorrebbe un cambiamento per il 2019/2020. Perez avrebbe in mente vai nomi, come scrive il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", che sta seguendo con grande attenzione tutti i movimenti di mercato del Real Madrid.

Il numero uno dei "blancos" avrebbe intenzione di riportare a Madrid José Mourinho (da sempre suo grande pupillo). L'allenatore portoghese, dunque, avrebbe la possibilità di riscattarsi dopo la deludente parentesi al Manchester United (club da cui è stato esonerato poche settimane fa).

Advertisement

Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo sempre piu' corpo la pista che porta a Massimiliano Allegri. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime news sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Allegri potrebbe trasferirsi al Real: la situazione

Stando a quanto riporta "Don Balon", Massimiliano Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione in corso. Insieme a Mourinho, infatti , il tecnico bianconero è finito nella lista delle preferenze di Florentino Perez, deciso a regalare un big in panchina alla tifoseria del Real Madrid nel prossimo anno. Ma non è tutto. Sempre come scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", ci sarebbe stato un colloquio tra il presidente del Real Madrid e lo stesso tecnico toscano. Massimiliano Allegri avrebbe già presentato le sue liste in vista del prossimo mercato, facendo fuori giocatori come Keylor Navas, Marcelo, Vallejo, Ceballos, Modric, Asensio, Isco, Benzema e Mariano.

Advertisement

I migliori video del giorno

Allegri si porterebbe a Madrid due suoi "fedelissimi" alla Juventus, ovvero Miralem Pjanic e Alex Sandro. Poi la campagna acquisti del Real Madrid sarebbe stellare. Il tecnico livornese, infatti, avrebbe fatto i nomi di Kane, Neymar, Hazard (ovvero tre dei giocatori piu' forti al mondo) e quello di Milan Skriniar, talentuoso difensore centrale che attualmente milita nelle fila dell'Inter. L'ipotesi di Allegri al Real Madrid, comunque, non è da escludere a priori, specialmente nel caso in cui la Juventus [VIDEO]dovesse vincere la Champions.