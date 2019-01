Annuncio

Annuncio

La Serie A riparte nel nuovo anno con una ventesima giornata, la prima di ritorno, nella quale sono in programma tante partite interessanti [VIDEO] e dai pronostici non sempre scontati. Può succedere di tutto, specie quando si torna in campo dopo una sosta.

Nel frattempo alcuni club hanno approfittato di questi giorni di gennaio per rinforzarsi in vista di questo girone di ritorno. I nuovi acquisti serviranno per cambiare la rotta? In questo turno Roma e Inter giocano in casa negli anticipi e sembrano favorite per la vittoria rispetto ai loro avversari.

Il match clou sarà però Napoli-Lazio, una grande sfida nella quale dovremmo vedere tante reti. Ma entriamo nel dettaglio dei pronostici, partita per partita.

I pronostici di serie A

Roma - Torino: ospiti in emergenza a centrocampo, pertanto la Roma potrebbe approfittarne per fare il pieno di punti e iniziare nel migliore dei modi la rincorsa al quarto posto.

Advertisement

Udinese - Parma: punti d'oro in palio in questo match, con il Parma che potrebbe anche firmare un colpaccio esterno. Del resto gli è già riuscito diverse volte in questa stagione.

Inter - Sassuolo: pronostici appannaggio [VIDEO]dei nerazzurri di Luciano Spalletti, che comunque dovranno giocare con la massima concentrazione contro un avversario di tutto rispetto.

Frosinone - Atalanta: i padroni di casa dovranno fare il massimo per raccogliere punti, ma Zapata è in forma super e può trascinare l'Atalanta ad un altro colpo esterno.

Fiorentina - Sampdoria: entrambe sognano un posto in Europa, questi 90 minuti dovrebbero essere abbastanza equilibrati. Probabile un gol per parte.

Spal - Bologna: derby emiliano che si preannuncia intenso, nessuno vorrà perdere e il pareggio sembra essere un'ipotesi più che possibile.

Advertisement

I migliori video del giorno

Cagliari - Empoli: per i sardi una buona occasione per tornare a vincere davanti al proprio pubblico, dove finora hanno raccolto ottimi risultati.

Napoli - Lazio: è il big match di questa ventesima giornata di serie A, con i partenopei obbligati a vincere per tenere il passo della Juve e i biancocelesti altrettanto costretti a vincere per tenersi il quarto posto. Una sfida che promette tante reti.

Genoa - Milan: una partita nella quale entrambe le squadre dovrebbero andare a segno, con i rossoneri che potrebbero pagare un po' di stanchezza dopo la finale di Supercoppa persa in Arabia Saudita.

Juventus - Chievo: anche se gli ospiti hanno iniziato a raccogliere qualche risultato positivo, in realtà ci sono pochi dubbi sui pronostici di questo incontro. La Juventus, fresca vincitrice della Supercoppa, in casa dovrebbe raccogliere i tre punti.