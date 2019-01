Annuncio

Annuncio

In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per la prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita.

E uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è l'esterno croato, Ivan Perisic, che verrebbe ceduto per sistemare definitivamente i conti in ottica fair play finanziario.

Advertisement

Perisic potrebbe lasciare Milano

Ivan Perisic potrebbe lasciare Milano nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'esterno croato è sempre nel mirino [VIDEO] del Manchester United, che lo ha già cercato nelle due estati precedenti senza successo. Nel 2017 fu molto vicino al trasferimento in Inghilterra, tanto da avere già una bozza di accordo per un contratto da sei milioni di euro a stagione ma l'Inter non volle saperne di lasciarlo andare, vista la differenza tra domanda e offerta. Lo scorso anno, invece, c'è stato solo un sondaggio da parte dei Red Devils, dato che i nerazzurro, alla luce del grande Mondiale disputato dall'ex Wolfsburg, non accettavano di sedersi al tavolo delle trattative per meno di settanta milioni di euro.

Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare [VIDEO], ma non troppo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il presidente, Steven Zhang, non è intenzionato a fare sconti sulla cessione dell'esterno croato. La società nerazzurra ha fatto sapere ai club interessati, il Manchester United su tutti, che si siederà al tavolo delle trattative solo per offerte intorno ai cinquanta milioni di euro.

Il possibile sostituto

Inter che, intanto, si sta muovendo anche per individuare il possibile sostituto di Ivan Perisic. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri è quello del fantasista argentino, Rodrigo De Paul. Con l'Udinese sembra essere stata intavolata già una trattativa, in cui potrebbe essere inserita almeno una contropartita tecnica. La valutazione del giocatore si attesta intorno ai trenta milioni di euro e in questa stagione il classe 1994 sembra essere esploso anche a livello realizzativo. Pur non giocando come prima punta, infatti, e nonostante le difficoltà della squadra friulana, ha messo a segno sei reti in diciotto partite.