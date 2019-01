Advertisement

Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che sicuramente non sta rendendo come nelle passate stagioni. L'attaccante sudamericano, infatti, sembra risentire non poco dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ora è diventato il giocatore più forte della Juventus [VIDEO](e forse del mondo). Dybala ha collezionato anche alcune panchine e potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui questa situazione non dovesse cambiare.

Sull'ex calciatore del Palermo è molto forte l'interesse del Real Madrid, il numero uno del club iberico, Florentino Perez, lo ha sempre stimato e potrebbe decidere di puntare su di lui nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, però, su Dybala c'è anche l'Inter. Il campione argentino è infatti un vero e proprio pallino sia di Marotta che di Ausilio, il quale provò a portarlo all'Inter ai tempi del Palermo. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime news sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Dybala potrebbe essere ceduto all'Inter per arrivare ad Isco: la situazione

Paulo Dybala sarebbe il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di calciomercato estivo. Marotta e Ausilio hanno infatti intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione e vorrebbero puntare tutto sull'attaccante sudamericano della Juventus. [VIDEO] Dybala potrebbe accettare la destinazione nerazzurra, dal momento che alla Juventus non è più il giocatore più in vista, considerato l'arrivo di Cristiano Ronaldo.

Se Dybala dovesse partire, il club bianconero andrebbe alla ricerca di un top player e potrebbe puntare su Isco del Real Madrid. Il giocatore spagnolo, duttilissimo, piace davvero non poco al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo riterrebbe perfetto per la manovra della Juventus. Isco, inoltre, non viene considerato un titolare da Santiago Solari, dunque potrebbe essere ceduto da Florentino Perez al termine della stagione. A Torino, inoltre, il centrocampista spagnolo ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, insieme al quale ha vinto ben tre Champions League consecutive con la maglia del Real Madrid. Staremo a vedere cosa accadrà.