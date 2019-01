Advertisement

Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta da tempo trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista dell'Arsenal che piace moltissimo a Massimiliano Allegri per la sua duttilità. La Juventus [VIDEO] avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore gallese sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione, ma sta cercando di anticipare il suo arrivo. Ramsey ha infatti il contratto in scadenza con l'Arsenal.

La Juventus, comunque, è attenta ad ogni occasione che si potrebbe presentare sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero starebbe cercando di acquistare anche un attaccante di qualità e avrebbe messo nel mirino anche Malcom, giovane talento del Barcellona che finora non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, anche a causa del fatto che è stato poco impiegato dal tecnico blaugrana Ernesto Valverde.

Potrebbe essere lui il colpo di mercato della Juventus in questa sessione invernale. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sui movimenti di mercato del club bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Malcom a gennaio: la situazione

La Juventus è molto attiva sul mercato in queste ore. Stando a quanto riporta la nota testata "Tuttomercatoweb.com", il club bianconero sarebbe molto interessato a Malcom, talentuoso attaccante sudamericano che il Barcellona ha acquistato nella scorsa sessione di calciomercato estivo, strappandolo alla Roma. Come riportano le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato un incontro a Milano tra alcuni emissari della Juventus [VIDEO] e Leonardo Comencini della Elenko, la società che gestisce il cartellino del giocatore del Barcellona. Il club bianconero starebbe ricevendo numerose offerte per Douglas Costa, giocatore che è finito nel mirino del Manchester United.

Se dovesse arrivare una proposta tra i novanta e i cento milioni di euro, la Juventus potrebbe decidere di lasciar partire il brasiliano, per puntare poi tutto su Malcom. Il giocatore del Barcellona, comunque, viene valutato tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro e su di lui è molto forte anche l'interesse della Lazio. Malcom potrebbe rivelarsi un giocatore molto utile per la Juventus, dal momento che può essere impiegato sia come esterno offensivo che come seconda punta. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.