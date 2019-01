Annuncio

Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo [VIDEO]. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione.

Icardi viene valutato almeno centodieci milioni di euro e sarebbe un giocatore molto gradito a Massimiliano Allegri. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sui movimenti di mercato della Juventus.

Mercato Juventus, si monitora la situazione di Maurito Icardi

Come riporta "ESPN" argentino, il rinnovo di Icardi con l'Inter sarebbe molto lontano. Wanda Nara e l'attaccante argentino chiedono infatti una cifra superiore ai sette milioni di euro offerti dalla dirigenza nerazzurra, proposta non considerata soddisfacente. La Juventus starebbe monitorando la situazione e sarebbe pronta ad intervenire, nel caso in cui si presentasse l'occasione. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sarebbe un grande estimatore del bomber sudamericano. Wanda Nara, inoltre, ha più volte dichiarato che la Juventus avrebbe fatto varie offerte all'attaccante argentino. Se Mauro dovesse rompere con l'Inter, il club bianconero potrebbe decidere di mettere sul piatto una super offerta. I tifosi bianconeri gradirebbero certamente un tridente stellare con Paulo Dybala [VIDEO], Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi.

Tecnicamente, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo del contratto con l'Inter, il bomber sudamericano potrebbe partire per centodieci milioni di euro. La società bianconera, però, dovrebbe fronteggiare una concorrenza agguerritissima. Pare comunque abbastanza difficile che Icardi decida di trasferirsi al club rivale, anche se nel Calciomercato, come si sa, nulla è da escludere. Si attendono ulteriori novità di mercato. Intanto, la Juventus continua a lavorare con grande attenzione per il futuro in questa sessione di calciomercato invernale. Il club bianconero vorrebbe rinforzare la difesa e ha messo nel mirino de Ligt, talentuoso centrale di vent'anni che milita nelle fila dell'Ajax e che viene considerato uno dei migliori prospetti mondiali.